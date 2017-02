Urządzą dwa parki

W Ursusie i na Mokotowie powstaną dwa parki, na które miasto otrzymało dofinansowanie unijne.

Park wokół Stawu Służewieckiego Nowy park u zbiegu ul. Puławskiej i W. Rzymowskiego będzie miał ponad 5,11 ha. Przepływa przez niego Potok Służewiecki i to on będzie główną atrakcją parku.

Jak informuje ratusz prace już się rozpoczęły, a najważniejszym przedsięwzięciem było odtworzenie istniejącego dawniej na potoku naturalnego przepływowego zbiornika wodnego. Powstała tama piętrząca i kładka dla pieszych, pomost-molo, trzy wyspy dla ptaków obsadzone roślinnością. Plany zakładają wykonanie górek widokowych, alejek, oświetlenia, małej architektury, nasadzenie roślinności - m.in. 115 drzew i krzewów.

Zaplanowana jest siłownia plenerowa. Powstanie także strefa dla psów – teren z przyrządami do ćwiczeń, gdzie będzie można swobodnie puścić czworonoga.

Jak informuje ratusz całość ma kosztować ok. 10 mln zł, a prace zakończą się jesienią tego roku. Dofinansowanie unijne wyniesie 7 mln zł.

Nowy park zyska też rejon ul. Gierdziejewskiego w Ursusie. Teren przeznaczony pod park to pas wzdłuż ul. K. Gierdziejewskiego, między ul. Warszawską, Czerwona Droga, Wolności i Orłów Piastowskich. To ok. 4,44 ha działka.

To będzie inny park niż ten przy Potoku Służewieckim – bardziej dziki, naturalny. Projekt zakłada uporządkowanie terenu i podzielenie go na różne strefy, od dzikich łąk, przez obszary mieszane (łącznie z terenami podmokłymi) aż po trawniki, co stworzy warunki co życia różnych gatunków zwierząt.

Powstaną niewielkie pagórki, które zostaną obsadzone roślinnością, która miejsce to będzie chroniło przed hałasem i zanieczyszczeniami powietrza z sąsiednich ulic.

Projekt przewiduje nasadzenie roślin stanowiących też bazę pokarmową owadów i małych zwierząt i dlatego przewidziano także budki lęgowe i poidełka, krzewy w formie żywopłotów zapewniających schronienie i warunki do gniazdowania dla wielu gatunków ptaków. W parku zaplanowano także system niecek bioretencyjnych zbierających wodę z całego parku.

Wszystko ma kosztować ok. 10 ml zł. Realizacja rozpocznie się w 2018 roku i potrwa ok. dwóch lat. Dofinansowanie unijne wyniesie 7 mln zł.

W ciągu ostatnich 10 lat powstało 11 nowych parków, teraz w Warszawie jest 76 parków o łącznej powierzchni ok. 715 ha. Pochodzą one z różnych epok historycznych. Począwszy od ogrodów barokowych (Ogród Saski), poprzez ogrody sentymentalne (Park Arkadia Górna i Dolna), XIX-wieczne parki krajobrazowe (Park Sielecki, Park Praski), XX-wieczne parki miejskie w stylu krajobrazowym (Park Skaryszewski, Morskie Oko) i parki modernistyczne (Park Wielkopolski, Park Dreszera).

