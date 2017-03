Na ulicach już wiosna

Trwają wiosenne porządki na stołecznych ulicach i w parkach.

- Zima odpuściła, a więc wcześniej niż zwykle rozpoczęły się wiosenne porządki. Do posprzątania jest 1,7 mln m kw chodników, z których wymiatany jest piasek zapobiegający zimą śliskości. Oczyszczane są także jezdnie oraz ścieżki rowerowe. Sprzątanie trwa także na terenach zieleni przy ulicach oraz w sześciu parkach będących pod opieką Zarządu Oczyszczania Miasta, w sumie to około 1500 ha terenów zieleni - opisuje Magdalena Niedziałek, z ZOM.

Z trawników, zakrzewień zbierane są śmieci m.in. puszki, butelki, opakowania i niedopałki.

Rozpoczęło się też doczyszczanie jezdni. Dotyczy to ok. 1400 km warszawskich ulic. Mechaniczne zamiatanie potrwa do świąt wielkanocnych, nie tylko ze względu na duży obszar, ale też dlatego, że prowadzone jest głównie nocami i przy dodatniej temperaturze.

- Zamiatana jezdnia jest zraszana, co minimalizuje wzbijanie się kurzu, użycie wody przy temperaturach bliskich zeru stwarzałoby ryzyko gołoledzi - dodaje Niedziałek. I precyzuje, że pomimo wiosennej pogody jeszcze w Warszawie sezon zimowy trwa umownie do 14 kwietnia. Oznacza to, że do tego czasu wykonawcy zimowego utrzymania miasta zobowiązani są utrzymywać gotowość do zabezpieczania ulic przed śliskością. Czy takie prace będą jeszcze konieczne, zdecyduje pogoda.

zyciewarszawy.pl