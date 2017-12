Potrzebny Mikołaj dla zwierząt

W sobotę można przyjść z prezentami dla zwierząt z warszawskiego ogrodu zoologicznego.

W sobotę, 16 grudnia w godz. 11-14 Ogród Zoologiczny czeka na pomocników świętego Mikołaja, którzy pomogą przy pakowaniu prezentów dla zwierząt oraz w dekorowaniu ich pawilonów.

Trzeba je następnie dostarczyć – m.in. dla słoni, niedźwiedzi polarnych, goryli, szympansów. Spacer po ZOO z prezentami rusza o godz. 13 z Ptaszarni. Każdy, kto w tym dniu wesprze w pracy Mikołaja dostanie certyfikat Pomocnika Św. Mikołaja i Przyjaciela Zwierząt oraz mikołajkową przypinkę.

Zwierzęta nie tylko otrzymają prezenty – opiekunowie oraz świeżo mianowani pomocnicy Mikołaja zadbają o świąteczny wystrój wolier i wybiegów: wykonają inspirowane przyrodą ozdoby choinkowe, a w Pawilonie Małp Człekokształtnych pomalują szyby w świąteczne wzory.

Warto przyjść w sobotę do ZOO na Mikołajki – oprócz ciężkiej pracy przy boku Mikołaja czeka wiele niespodzianek i atrakcji – m.in. pisanie listu do Św. Mikołaja, malowanie świątecznych kolorowanek, malowanie buziek, konkurs na mikołajkowe lub świąteczne przebranie, konkurs wiedzy o zwierzętach.

Kto chce, sam może zostać Mikołajem i przynieść dla zwierząt prezenty, np. niepotrzebne rzeczy, które znajdziemy podczas świątecznych porządków.

Opiekunowie podpowiadają, że goryle i szympansy ucieszą się z przedmiotów takich jak: torebki damskie (w szczególności nasza modnisia Lucy); kosze plastikowe, kosze wiklinowe (te z klapką są najfajniejsze, piłki twarde i miękkie, garnuszki plastikowe, sprzęt do sprzątania (szczotka + szufelka), podnóżki dziecięce, ładne rękawiczki ogrodowe, szmatki z mikrofibry albo puchate do mopów, kawałki rur PCV (średnica min. 5 cm). Niedźwiedzie polarne Gregor i Aleut mogą otrzymać: wiadra plastikowe różnych wielkości (im większe, tym lepsze), duże butelki lub baniaki po wodzie (min. 5 litrowe), wytrzymałe piłki, kosze wiklinowe (różnej wielkości), wanienki dziecięce, miednice plastikowe, przyprawy i olejki do ciast są również mile widziane.

Ofiarowane przedmioty powinny być czyste i nie mogą być po substancjach szkodliwych - trujących, żrących. Niektóre z nich zostaną użyte wprost jako zabawki, inne posłużą do stworzenia konstrukcji, po których można chodzić lub ukrywać tam jedzenie.

Po co zwierzętom zabawki? Podarunki dla zwierząt to nie tylko przyjemność ich ofiarowania. Mają one bardzo ważne znaczenie dla zwierząt mieszkających w ogrodach zoologicznych. To część procesu wzbogacania środowiska. W naturze zwierzęta większość czasu spędzają na żerowaniu – roślinożercy szukają zasobów jedzenia, drapieżniki tropią ofiary, polują, jedzą, a nawet ukrywają pokarm na później. Muszą znaleźć i dotrzeć do źródeł wody. Pozostały czas przeznaczają na znalezienie miejsca kryjówki lub odpoczynku oraz sen. Niewiele czasu zostaje im na inne aktywności i nudę. W warunkach ogrodu zoologicznego wszystkie troski o żywność są nieaktualne – opiekunowie dbają nie tylko o to, by zwierzęta miały co jeść, ale też o to, by dieta była dobrze zbilansowana. Zostaje więc zwierzętom dużo czasu na ewentualne inne zajęcia i nudę. Dlatego ZOO organizuje swoim podopiecznym wzbogacenia np. jedzenie (zwłaszcza smakołyki) są ukrywane w różnych zakamarkach lub przedmiotach, rozpylane są zapachy lub rozsypywane aromatyczne zioła, konstruowane są zabawki wymuszające aktywność fizyczną i trening umysłowy. Żeby wzbogacenia spełniły swoje zadanie w 100 proc. muszą być różnorodne i regularnie zmieniane. Boje zamieszczone na wybiegu niedźwiedzi polarnych będą wzbogaceniem przez kilka dni, pozostawione na stałe - staną się elementem wystroju. Dlatego ZOO chętnie przyjmie prezenty – nowe rekwizyty, które posłużą jako urozmaicenie codzienności.

zw.com.pl