Filia "Palucha" na Ochocie

Przy Grójeckiej powstanie filia schronisk zwierząt "Na Paluchu"

„Ochota na kota" – pod taką nazwą już niedługo zacznie funkcjonować filia stołecznego Schroniska „Na Paluchu" przy ul. Grójeckiej 79, w której zamieszka 20 kotów.

– Dla osób, które twierdziły, że do schroniska mają „za daleko" uruchomiliśmy wirtualną wycieczkę. Teraz idziemy o krok dalej. Jeszcze bardziej przybliżamy „Paluch" mieszkańcom i to dosłownie. Już wkrótce udostępnimy im filię jednostki, która działać będzie pod nazwą „Ochota na kota" – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

W pawilonie handlowym przy ul. Grójeckiej 79 (w pobliżu skrzyżowania z ul. Banacha i ul. Bitwy Warszawskiej 1920), już za około cztery miesiące rozpocznie działanie filia stołecznego Schroniska „Na Paluchu". W punkcie zamieszka około 20 kocurów i kotek, które będą ambasadorami idei adopcji.

– Koty, które tu trafią niewątpliwie zyskają szansę na szybszą adopcję, jednakże będą też miały swoje zadanie. Chcemy, aby sygnalizowały warszawiakom, że w naszym schronisku na nowe domy wciąż czekają dziesiątki ich towarzyszy. Z pomocą naszej filii jeszcze mocniej postawimy na edukację i promocję – uzupełnia dyrektor Henryk Strzelczyk, szef schroniska "Na Paluchu".

Większa część ochockiego domu kota zostanie przeszklona tak by odwiedzający to miejsce mogli swobodnie przyglądać się podopiecznym schroniska. W punkcie działać będzie również punkt adopcyjno-informacyjny, gdzie warszawiacy będą mogli uzyskać wszystkie informacje związane z przygarnięciem zwierząt z „Palucha".

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie, określane popularnie, jako Schronisko „Na Paluchu", do niedawna sprawowało opiekę jedynie nad zwierzętami zagubionymi i bezdomnymi, które zostały znalezione na terenie stolicy. Od września 2017 r. trafiają tam również czworonogi z sąsiadującego z Warszawą Piaseczna. Dotychczas schronienie znalazło tam 85 psów i 38 kotów. Z tej liczby do adopcji do tej pory wydano 55 psów i 24 koty. Teraz na mocy uchwał przyjętych przez radnych Góry Kalwarii i Warszawy, a także podpisanego porozumienia do stołecznego schroniska trafiać będą również zwierzęta z Góry Kalwarii.

zw.com.pl