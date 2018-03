Będą miejskie źródełka

Zarząd Zieleni ogłosił przetarg na wykonanie tzw. miejskich źródełek wody.

Zamówienie obejmuje realizację projektów zgłoszonych w ramach budżetu partycypacyjnego. Niemalże 30 zwycięskich wniosków, popartych w głosowaniu przez mieszkańców to 177 źródełek dla Warszawy.

Płynąca w nich woda będzie dostępna bezpłatnie. Urządzenia zostaną zamontowane przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy m.in. na placu Zbawiciela, placu Bankowym, pl. Unii Lubelskiej, placu Na Rozdrożu, u zbiegu ul. Dobrej i Tamka, na bulwarze B. Grzymały-Siedleckiego oraz w okolicy Rynku Starego Miasta.

– Stworzyliśmy model źródełka łatwy w montażu oraz gwarantujący bezproblemowe użytkowanie dla warszawiaków. Poidełka zaprojektowane są w sposób umożliwiający korzystanie z nich zarówno przez dorosłych, dzieci i osoby starsze, jak również osoby z niepełnosprawnościami, poruszające się na wózkach. Opcjonalnie będzie mogła pojawić się przy nich również miska, dzięki które pragnienie będą mogły ugasić także czworonogi – powiedział Michał Olszewski, zastępca prezydenta Warszawy.

Dostarczaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wodę będzie można pić bezpośrednio z ujęcia, bez kontaktu z elementami zewnętrznymi, które mogłyby zostać zanieczyszczone. Strumień wody w założeniu ma być tak wyregulowany żeby bez problemu można było napełnić pojemnik na wodę, np. butelkę lub bidon.

– Chcemy, żeby źródełka pojawiły się w przestrzeni Warszawy przed tegorocznymi wakacjami. Chcieliśmy to zrobić jednak w formie, która przede wszystkim gwarantuje jakość. Stąd konkurs architektoniczny, dzięki któremu wybrany zostały wzór, który jest bardziej warszawski, niż jednoznacznie kojarzący się ze źródełek– mówił Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. – W tej chwili do budżetu partycypacyjnego złożono już wnioski na ponad 400 lokalizacji dla źródełek. Tak jak wcześniej były one rzadko spotykane tak teraz za sprawą samych warszawiaków będzie je można spotkać niemal na każdym kroku - dodaje Piwowarski.

zw.com.pl