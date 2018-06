Powstaną nowe ogrody do zabaw

W konkursie na lokalizacje ogrodów do zabawy warszawiacy nadesłali blisko 150 propozycji. Do realizacji wybranych zostało pięć z nich.

W konkursie, którego celem było wyłonienie pięciu lokalizacji dla ogrodów do zabawy wpłynęło 149 ważnych zgłoszeń. Komisja konkursowa mogła jednak wybrać jedynie pięciu zwycięzców.

Ogrody do zabawy powstaną: na podwórku pomiędzy ulicami Walecznych, Peszteńską, Holenderską i Niekłańską na Pradze-Południe; na skwerze Kaliny na Żoliborzu; na terenie pomiędzy ul. Kępną i Zamoyskiego na Pradze-Północ; przy ulicy Polnej Róży, w pobliżu Stacji Techniczno-Postojowej Metra Warszawskiego na Ursynowie; w okolicy ulicy Jugosłowiańskiej 17 na Pradze-Południe.

Wybór powyższych lokalizacji nie oznacza, że pozostałe zostały całkowicie odrzucone. Jeżeli zwycięskie realizacje spodobają się warszawiakom, stolica będzie kontynuowała program.

W ogrodach dzieci będą mogły aktywnie spędzić czas i rozwijać swoją wyobraźnię w naturalnej przestrzeni. W trakcie budowy wykorzystywane będą jedynie naturalne materiały np. kamienie, szyszki, kora, pieńki. Aranżacja poszczególnych ogrodów odbywać się będzie na podstawie koncepcji stworzonej przez mieszkańców we współpracy z zaangażowanymi w projekt artystami. Realizacja tych miejsc nastąpi w formie spotkań w plenerze i działań warsztatowych, dzięki czemu każdy projekt będzie autorski i niepowtarzalny.

– To projekt, który nie tylko będzie służył warszawiakom, ale przede wszystkim zachęca ich do współpracy i odkrywania piękna przyrody w najbliższym otoczeniu. Wierzymy, że prace nad projektami pobudzą wyobraźnie, a przez to stworzone instalacje będą fantazyjne i inspirujące – podkreśla Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Ogrody będą funkcjonowały minimum przez sezon lato-jesień jako instalacje czasowe. Planowana jest również obecność animatorów, którzy będą zachęcać i angażować mieszkańców do zabawy w danej przestrzeni. Jesienią na terenie ogrodów będą podejmowane inicjatywy edukacyjne z udziałem przyrodników i entomologów.

zw.com.pl