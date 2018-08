Kurtyny wodne na ulicach stolic

W związku z falą upałów na terenie miasta zostały ustawiane specjalne bramki wodne.

autor: Rafał Trzaska źródło: UM Warszawa +zobacz więcej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we współpracy z m.st. Warszawą uruchamia bramki wodne, które pomogą przetrwać mieszkańcom kolejną falę upałów.

Co istotne, bramki wodne, w przeciwieństwie do znanych już mieszkańcom i turystom kurtyn, będą uruchamiane zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców przez cały okres letni. Pierwsza bramka już stanęła w okolicach stacji metra Świętokrzyska.

Kolejne urządzenia będą pojawiać się sukcesywnie w popularnych miejscach wskazanych przez burmistrzów dzielnic Warszawy. Zraszacze są bezpłatnie instalowane przez pracowników Wodociągów Warszawskich, a eksploatacja odbywać się będzie przy współpracy z poszczególnymi dzielnicami.

Miejsca gdzie zostaną ustawione : ratusz Bemowo (ul. Górczewska), Park Magiczny (ul. Skarbka z Gór), Park przy Centrum Edukacji Kulturalnej (przy Szegedyńska 9A), Ogród Jordanowski (przy ul. Odyńca), pl. Narutowicza, • Park Szczęśliwicki, Zieleniak od strony ul. Grójeckiej, pl. Weteranów 1863 (po stronie Katedry), pl. Szembeka (od strony ul. Grochowskiej), plac zabaw przy al. „Chruściela", metro Świętokrzyska, ul. Kondratowicza 20, Park Hassów (wejście od ul. Czechowicza), Park Olkówek, ul. Puszczyka 18, ul. Sikorskiego, róg al. Rzeczypospolitej z ul. Oś Królewska, • Park Moczydło.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami, jakie wystąpią w Warszawie i województwie mazowieckim do piątku. IMiGW prognozuje temperaturę dochodzącą nawet do 34 st. C.

Upały i wywołane nimi odwodnienie organizmu, może powodować gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia, z zagrożeniem życia włącznie. Na skutki wysokich temperatur szczególnie narażeni są seniorzy, osoby z chorobami układu krążenia i dzieci.

