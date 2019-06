Gdzie się orzeźwić w upały

Beczkowozy z chłodną wodą, a także kurtyny wodne - w ten sposób można schłodzić się na ulicach stolicy w czasie upałów.

W związku z upalnymi dniami i prognozowanym wzrostem temperatury powietrza do 30 st. C mieszkańcy mogą orzeźwić się warszawską kranówką: w piątek w godz. 9.00-18.00 na pl. Defilad, tuż obok Pałacu Kultury i Nauki, na pl. Zamkowym przy kościele św. Anny, a w niedzielę 9 czerwca w godz. 9.00-18.00, na pl. Zamkowym przy kościele św. Anny.

Dodatkowo MPWiK zapewni wodę na plenerowych wydarzeniach: w piątek, 7 czerwca, Multimedialny Park Fontann, w godz. 15.00-22.00, Kopa Cwila, w godz. 17.00-23.00, w sobotę, 8 czerwca, Multimedialny Park Fontann, w godz. 15.00-22.00, park Picassa, w godz. 11.00-22.00, Kopa Cwila, w godz. 10.00-18.00, park Świętokrzyski, w godz. 10.00-21.00, Zespół Szkół Specjalnych nr 85, ul. Elektoralna 12/14, w godz. 10.00-13.00, OSiR Targówek ul. Łabiszyńska 20, w godz. 9.00-14.00, warszawskie zoo, ul. Ratuszowa 1/3, w godz. 11.00-14.30, Tor Wyścigów Konnych, w godz. 10.00-18.00. W niedzielę park Picassa, w godz. 9.00-17.00, ul. Mińska 65, w godz. 9.00-18.00, Akademia Sztuki Wojennej, al. gen. A. Chruściela 103, w godz. 11.30-22.00, ul. Dewajtis 3, w godz. 10.00-16.00, park Bródnowski w godz. 11.30-19.00.

Ochłodę zapewniają również kurtyny wodne, czynne w godz. 9.00-17.00. Znajdują się na pl. Zamkowym, Krakowskim Przedmieściu przy pomniku Mikołaja Kopernika, pl. Trzech Krzyży przy pomniku Wincentego Witosa, pl. Konstytucji (od strony ul. Waryńskiego), al. Stanów Zjednoczonych przy rondzie Wiatraczna, ul. Floriańskiej (przy bazylice Św. Floriana), płycie Desantu przy ul. Solec (bulwar Flotylli Wiślanej), ul. Nowy Świat przy ul. Smolnej (przy skwerze Stanisława Wisłockiego) oraz skwerze Hoovera.

Beczkowozy na pl. Defilad i pl. Zamkowym oraz kurtyny zostały ustawione na wniosek m.st. Warszawy przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Wodne instalacje będą uruchamiane w upalne dni.

Przypominamy, że wysokie temperatury są niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Czworonogom należy zapewnić nieograniczony dostęp do świeżej, czystej wody – również w czasie spacerów. Wychodząc z domu pamiętajmy, by zabrać wodę dla siebie i podopiecznych. Ratusz zachęca do wystawiania misek dla ptaków czy kotów żyjących na wolności.

zw.com.pl