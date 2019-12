Zima za pasem

Służby oczyszczania miasta przygotowują się do sezonu zimowego.

Za działania na ulicach, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej, dba Zarząd Oczyszczania Miasta. ZOM odpowiada za utrzymanie przejezdności i likwidację śliskości na 1500 km ulic. Gotowość zimowa dla służb oczyszczania zaczęła się już niemal miesiąc temu i trwać będzie do połowy kwietnia następnego roku. Wykonawcy mają płacone tylko za konkretne zlecone i zrealizowane prace, a nie za półroczną gotowość do ich podjęcia.

Dla osiągnięcia maksymalnej sprawności działań Zarząd Oczyszczania Miasta całodobowo analizuje warunki meteorologiczne oraz prognozy, a także rzeczywisty stan nawierzchni dróg. Do działań na drogach gotowych jest 170 posypywarek. W przypadku bardzo intensywnych i długotrwałych opadów śniegu ZOM wysyła na ulice Warszawy 306 pługów. Blisko 100 kolejnych pojazdów tego typu kierowanych jest na gminne ulice przez warszawskie dzielnice.

Na zlecenie ZOM odśnieżane jest również 3,4 mln m kw terenów dla pieszych – chodników nieprzylegających do nieruchomości, tereny 4 tys. przystanków komunikacji miejskiej, dojścia do stacji metra, kładki i schody. Za odśnieżanie pozostałych terenów w Warszawie odpowiadają inni zarządcy. Są to m.in. urzędy 18 warszawskich dzielnic – część ulic i chodników, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy – alejki w parkach, Zarząd Dróg Miejskich – wybrane ścieżki rowerowe, administracje osiedli – tereny osiedlowe czy zarządcy nieruchomości w przypadku terenów przylegających do nieruchomości.

Na sezon zimowy 2019/20 Warszawa ma zarezerwowane około 100 mln zł, z tego w budżecie Zarządu Oczyszczania Miasta znajduje się blisko 80 proc. tej kwoty.

zw.com.pl