Dlaczego warto kupić OC w pakiecie z AC?

O ile posiadanie ubezpieczenia OC jest obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu, o tyle AC jest już opcjonalne. Nie znaczy to jednak, że nie warto zainteresować się tym typem polisy, zwłaszcza w pakiecie OC + AC. Przedstawiamy 6 argumentów, dlaczego zakup AC to rozsądna decyzja.

1. Ubezpieczenie AC chroni Twój samochód

Jeśli Twój pojazd zostanie uszkodzony z czyjejś winy, to ubezpieczenie OC sprawcy zapewni Ci wypłatę środków. Z kolei Twoje własne OC zabezpieczy Cię przed wysokimi kosztami naprawy szkód osobom trzecim, jeśli doprowadzisz do kolizji czy wypadku.

A co z Twoim samochodem, kiedy zostanie uszkodzony, a wina będzie po Twojej stronie? Albo sprawca szkody nie będzie znany? Wyobraź sobie, że wracasz z zakupów i okazuje się, że ktoś zarysował Ci auto na parkingu. Co w takiej sytuacji? Niezbędne jest ubezpieczenie AC – to właśnie ono chroni Twój samochód.

2. Ubezpieczenie AC umożliwia otrzymanie odszkodowania z tytułu kradzieży auta

To druga sytuacja, w której uzupełnienie ubezpieczenia OC o zakres AC okazuje się nieocenione. Niestety samo OC nie gwarantuje wypłaty pieniędzy w sytuacji kradzieży auta. Parkujesz na niestrzeżonym parkingu? A może Twój model częściej niż inne pada ofiarą złodziei? To tylko przykładowe argumenty za zakupem ubezpieczenia AC. Skradzione auto to nie tylko ogromna strata materialna, ale i znaczne utrudnienie w codziennym życiu. Rozważając zakup AC właśnie ze względu na odszkodowanie w sytuacji kradzieży, warto wziąć pod uwagę chociażby policyjne statystyki, zwłaszcza te dotyczące wykrywalności tego typu przestępstw. Jakie są szanse, że odzyskasz skradziony samochód? W 2019 roku wykrywalność dla utraconych pojazdów wyniosła zaledwie 20,5%[1]. Po prostu nie ma lepszego zabezpieczenia przed finansowymi skutkami kradzieży pojazdu niż Autocasco.

3. Ubezpieczenie AC obejmuje szkody parkingowe i zdarzenia losowe

Skoro o parkingach wspominamy – to jedno z popularniejszych miejsc występowania szkody. Niewiele miejsca do manewru pojazdem, chwila nieuwagi i szkoda gotowa. Zamiast szukać sprawcy, szybciej naprawisz szkodę ze swojego AC.

Innym typem sytuacji, których nie pokrywa ubezpieczenie OC, ale AC już tak, są szkody losowe. Może to być zderzenie na drodze z dzikim zwierzęciem albo gałąź, która spadnie na dach lub maskę auta. Również w tych sytuacjach zadziała AC.

4. Dołącz do pakietu assistance i korzystaj z dodatkowych usług

Pakiet OC/AC można uzupełniać o inne ubezpieczenia jak np. maksymalny wariant assistance. W jego ramach przysługuje Ci między innymi holowanie pojazdu – u niektórych ubezpieczycieli nawet bez limitu kilometrów w Polsce. W sytuacji stłuczki czy awarii auta będzie nieocenioną pomocą na drodze. W zależności od tego, u którego ubezpieczyciela zakupisz assistance i którą jego opcję wybierzesz (podstawową czy bardziej rozbudowaną), możesz cieszyć się z dodatkowych opcji, jak chociażby auto zastępcze. Niektórzy ubezpieczyciele oferują naprawdę dużo lepsze warunki assistance, gdy bierzesz pakiet OC + AC, niż w przypadku samego OC, więc warto się temu przyjrzeć. Dla przykładu w wariancie maksymalnym w Avivie możesz otrzymać pojazd zastępczy nie tylko po kolizji czy kradzieży, ale także po awarii, na okres nawet 14 dni.

5. Pakiet OC/AC kupisz przez internet

Zakupy online są nie tylko szybkie i wygodne, a niezwykle często także tańsze. Tak jest również z ubezpieczeniami. Niektórzy ubezpieczyciele, jak Aviva, oferują dodatkowe zniżki dla klientów kupujących ubezpieczenie AC i OC przez internet. Jeśli szukasz sposobów na zaoszczędzenie bez konieczności rezygnacji z dobrego, szerokiego zakresu ochrony AC, koniecznie rozważ zakup takiej polisy online, na przykład w serwisie MojaAviva.

6. Pakiet OC i AC – najtaniej razem

Jednym z głównych argumentów przeciwników AC jest fakt, że ubezpieczenie to stanowi spory wydatek. Po pierwsze należy pamiętać, że ubezpieczyciel ustala cenę AC zawsze indywidualnie dla każdego pojazdu. Podobnie jest ze zniżkami na AC za okresy bezszkodowej jazdy. Po drugie, biorąc pod uwagę zakres ochrony i to, jakich kosztów możemy uniknąć dzięki AC, jego cena przestaje wydawać się już wysoka. Ale jeżeli potrzebujesz dodatkowej zachęty, to koniecznie rozważ zakup pakietu OC i AC łącznie – jest to najtańsza opcja zakupu polisy, ponieważ wielu ubezpieczycieli daje wówczas dość znaczną zniżkę na Autocasco. W Avivie na przykład rabat wynosi aż 17%.

Gdzie najtaniej kupić pakiet OC i AC?

Pakiet OC + AC oferuje wiele towarzystw ubezpieczeniowych. W znalezieniu dobrej oferty pomoże Ci z pewnością dostępny online kalkulator OC i AC. Taki kalkulator ubezpieczenia OC i AC znajdziesz na stronach wielu ubezpieczycieli. Jednak pamiętaj o jednym – o ile zakres polisy OC wygląda dokładnie tak samo w każdym towarzystwie, o tyle już zakres ochrony z tytułu ubezpieczenia AC może się znacząco różnić w zależności od ubezpieczyciela. O ile jest istotnym czynnikiem przy wyborze ubezpieczenia samochodu (https://www.aviva.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-samochodu/), to niekoniecznie jest tym najważniejszym.

[1] https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/kradzieze-samochodow/190273,Raport-2019-utracone-pojazdy.html

Materiał promocyjny