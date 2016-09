Rusza budowa metra na Woli

Podpisana została umowa na budowę zachodniego odcinka II linii metra – trzech stacji i tuneli na Woli.

- Bardzo się cieszę, że druga linia metra dojedzie do kolejnych rejonów lewobrzeżnej Warszawy – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy – Mieszkańcy zyskają szybkie i wygodne połączenie z centrum miasta a tam, za pośrednictwem pierwszej linii, będą mogli sprawnie przemieścić się dalej - dodaje.

Wykonawcą jest wybrana w przetargu turecka firma Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., kwota kontraktu wynosi 1.147.999.590,00 zł brutto. Czas budowy to 38 miesięcy. Ta firma, w konsorcjum z dwoma innymi, wybudowała centralny odcinek II linii metra, którym warszawiacy jeżdżą już półtora roku. Projektantem natomiast jest Biuro Projektów „Metroprojekt", które wygrało ogłoszony przez Metro Warszawskie konkurs.

W głąb Woli metro pojedzie ze stacji Rondo Daszyńskiego. Będzie to ok. 3,4 km trasy Planowane stacje to: Płocka (C08) umiejscowiona pod ul. Płocką w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską; Młynów (C07) planowana pod ul. Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Sokołowskiej i Syreny oraz Księcia Janusza (C06) pod ul. Górczewską w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza. Będą tu także tory odstawcze i komora do zawracania. Dojazd ze stacji Księcia Janusza na ul. Świętokrzyską będzie trwał ok. 12 minut.

Po podpisaniu umowy wykonawca w ciągu miesiąca przejmie teren budowy, zatwierdzi projekty organizacji ruchu i rozpocznie wprowadzanie zmian w ruchu drogowym koniecznych do prowadzenia robót. Zamknięta będzie ul. Płocka przy Wolskiej, bo stacja metra (Płocka) będzie pod jezdnią. Kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami na ul. Górczewskiej - jedna ze stacji (Młynów) znajdzie się pod ulicą, kolejna (Księcia Janusza) zajmie przestrzeń pod połową szerokości ulicy.

Przypomnijmy trwa już budowa przedłużenia II linii z Dworca Wileńskiego w kierunku północno wschodnim.

zyciewarszawy.pl