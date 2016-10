Rozpoczynają budowę metra na Górczewskiej

W listopadzie na Woli wystartuje budowa zachodniego odcinka II linii metra. Będą problemy na ul. Górczewskiej.

II linia metra zostanie rozbudowana o trzy stacje na Woli. W głąb Woli metro pojedzie ze stacji Rondo Daszyńskiego. Będzie to ok. 3,4 km trasy. Planowane stacje to: Płocka (C08) umiejscowiona pod ul. Płocką w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską; Młynów (C07) planowana pod ul. Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Sokołowskiej i Syreny oraz Księcia Janusza (C06) pod ul. Górczewską w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza. Będą tu także tory odstawcze i komora do zawracania.

Dojazd ze stacji Księcia Janusza na ul. Świętokrzyską będzie trwał ok. 12 minut. Wykonawca jest w trakcie przygotowywania projektów czasowych organizacji ruchu.

Harmonogram zakłada, że prace w terenie rozpoczną się od dwóch stacji na ul. Górczewskiej (stacje Młynów i Księcia Janusza), natomiast budowa stacji na ul. Płockiej (stacja Płocka) zacznie się w pierwszym kwartale 2017 r.

Zamknięta dla ruchu będzie ul. Górczewska pomiędzy al. Prymasa Tysiąclecia a Płocką (nie będzie również przejazdu przez ul. Górczewską ulicami Księcia Janusza, J. Olbrachta i Ciołka) oraz pomiędzy ul. Elekcyjną a wjazdem do centrum handlowego Wola Park.

Ulica Płocka będzie nieprzejezdna na południe od skrzyżowania z ul. Wolską od wiosny 2017 r. W 2017 r. na kilka miesięcy zwężona zostanie ul. Wolska przy Płockiej, ul. Górczewska przy Parku Moczydło a także ul. M. Kasprzaka przy ul. Karolkowej i Rogalińskiej.

Wykonawcą jest wybrana w przetargu turecka firma Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., kwota kontraktu wynosi 1.147.999.590,00 zł brutto. Czas budowy to 38 miesięcy. Projektantem natomiast jest Biuro Projektów „Metroprojekt".

Podczas budowy stacji Młynów i Księcia Janusza, ul. Górczewska będzie całkowicie nieprzejezdna od al. Prymasa Tysiąclecia do ul. Płockiej, natomiast pomiędzy centrum handlowym Wola Park a ul. Deotymy będą jeździły tylko autobusy (nie będą one mogły wjeżdżać w ul. Górczewską z Jana Olbrachta i Ciołka).

Autobusy, które obecnie jadą z Nowego Bemowa oraz z osiedla Jelonki, zostaną skierowane na trasy objazdowe prowadzące ul. Elekcyjną, M. Kasprzaka i Prostą. Autobusy z rejonu ul. Redutowej i Jana Olbrachta zamiast ul. Górczewską, będą kursowały Redutową, M. Kasprzaka oraz Prostą.

W celu ułatwienia dojazdu do centrum oraz do metra mieszkańcom Jelonek, zostanie wzmocniona komunikacja autobusowa na ul. Połczyńskiej i M. Kasprzaka, a ul. Wolską będzie jeździło więcej tramwajów.

Na ul. Połczyńskiej, M. Kasprzaka i Prostej (do Ronda I. Daszyńskiego) w obu kierunkach zostanie wytyczony buspas. Buspas powstanie również – w obu kierunkach – na ul. Towarowej od Ronda I. Daszyńskiego do al. Solidarności.

W drugim etapie, na przełomie roku, zostaną wprowadzone zmiany związane z budową stacji Płocka. Zamknięta zostanie ul. Płocka na odcinku od ul. Wolskiej do Ludwiki. Autobusy kursujące ul. Płocką zostaną skierowane przez ul. Skierniewicką. W drugiej połowie 2017 r. z powodu budowy wentylatorni oraz szybu wydobywczego dla tarcz drążących tunele, możliwe będą wyłączenia ruchu tramwajowego na ul. Skierniewickiej oraz M. Kasprzaka i Prostej aż do Ronda ONZ oraz ograniczenie ruchu samochodowego na ul. M. Kasprzaka.

Przypomnijmy, że trwa już budowa przedłużenia II linii z Dworca Wileńskiego w kierunku północno - wschodnim. Powstanie ok. 3,12 km trasy. Planowane stacje to: „Szwedzka" (C16) pod ul. Strzelecką po wschodniej stronie ul. Szwedzkiej; „Targówek" (C17) w okolicy skrzyżowania ul. Pratulińskiej z ul. S. Ossowskiego oraz „Trocka" (C18) w rejonie skrzyżowania ul. Pratulińskiej z Trocką. Również tutaj za ostatnią stacją znajdą się tory odstawcze i komora do zawracania.

Umowę z wykonawcą podpisano 11 marca, prace w terenie rozpoczęły się w końcu kwietnia. Wykonawcą jest wybrana w przetargu firma Astaldi S.p.A. z Włoch, kwota kontraktu wynosi 1.066.741.483,79 zł brutto. Budowa potrwa 38 miesięcy.

Metro jest najszybszym i najsprawniejszym środkiem komunikacji. Pierwszą linią, która w całości działa od października 2008 r. dziennie jeździ ok. 550 tys. pasażerów.

Pociągi na II linii metra rozpoczęły kursowanie 8 marca 2015 r. i dziś przewożą ok. 140 tys. pasażerów dziennie. Na rozbudowę II linii metra o trzy stacje w kierunku zachodnim, trzy stacje w kierunku północno-wschodnim a także na rozbudowę infrastruktury na Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty oraz zakup 13 fabrycznie nowych pociągów Warszawa otrzyma unijne dofinansowanie w kwocie ok. 1,826 mld złotych.

Dofinansowanie pozwoli także na pokrycie kosztów prac projektowych kolejnych stacji II linii metra. Druga linia metra będzie dłuższa o trzy ostatnie stacje na północy II linii i dwie na odcinku zachodnim, których budowa ma się zakończyć do 2023 r.

Metro Warszawskie ma już wybrane w konkursach koncepcje architektoniczne tych obiektów: konsorcjum Biura Projektów „Metroprojekt" z AMC Andrzej M. Chołdzyński przygotowało je dla części wolsko-bemowskiej a ILF Consulting Engineers Polska dla odcinka na Targówku. Projekty dla Targówka już powstają.

W ramach akcji informacyjnej związanej z rozbudową II linii metra na Woli zostały zaplanowane spotkania informacyjne dla mieszkańców. Pierwsze odbędzie się we wtorek 25 października, w godz. 18 - 20, w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu „Zośka" w Warszawie, przy ul. Garbińskiego 1.

zyciewarszawy.pl