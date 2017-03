Poważne zmiany na Woli

Wykonawca zachodniego odcinka drugiej linii metra wprowadzi w środę wieczorem zmiany w ruchu drogowym na Górczewskiej.

W środę ok. godz. 22 zmieni się organizacja ruchu na ul. Górczewskiej pomiędzy ul. Księcia Janusza a Deotymy. Plac budowy metra obejmie północną jezdnię, a ruch autobusów, taksówek oraz pojazdów z identyfikatorami będzie odbywał się jezdnią południową.

Po północnej stronie jezdni utrzymane będzie przejście dla pieszych. Natomiast po stronie południowej wyznaczony zostanie miejsce dla ruchu pieszych i rowerzystów. Utrzymane będą przejścia dla pieszych pomiędzy dwiema stronami ul. Górczewskiej – przy ul. Deotymy, za Księcia Janusza, przy Góralskiej i przed wjazdem do centrum handlowego.

Ulica Górczewska od skrzyżowania ulic Elekcyjnej i Deotymy do wjazdu do centrum handlowego nadal pozostanie zamknięta – mogą się nią poruszać tylko autobusy, taxi oraz posiadający identyfikatory, właściciele, najemcy i prowadzący działalność gospodarczą w budynkach wzdłuż ul. Górczewskiej.

Jadący od strony al. Prymasa Tysiąclecia muszą się rozjechać w ul. Deotymy lub Elekcyjną. Autobusy, taxi i MTON jadące od strony ul. Powstańców Śląskich przejeżdżają na swój odcinek ul. Górczewskiej przejazdem przez pas dzielący w pobliżu ul. S. Konarskiego, czyli za wiaduktem kolejowym (patrząc od strony budowy). Natomiast ci, którzy chcą dojechać do centrum handlowego oraz ulic: Białowiejskiej, Szańców, W. Przanowskiego, Mrocznej i Góralskiej jadą prosto (wjechać w te ulice mogą wyłącznie mieszkańcy). Na wyłączonych z ruchu powierzchniach zostały wytyczone parkingi.

Ulicą Elekcyjną w kierunku południowym, czyli do ul. Wolskiej mogą poruszać się wszyscy bez ograniczeń, na skrzyżowaniu z ul. Wolską muszą się rozjechać w prawo lub w lewo, bo na wprost (do ul. M. Kasprzaka) jest tylko przejazd dla autobusów, taxi i MTON.

W ul. Elekcyjną od strony Wolskiej (w kierunku północnym) wjazd w ciągu dnia możliwy jest tylko autobusów, taxi i MTON (w godz. 22 – 5 wjazd będzie możliwy dla wszystkich). Natomiast za ul. Pustola to ograniczenie znika, co umożliwia dojazd i wyjazd z posesji, które są na dalszym odcinku ul. Elekcyjnej. Dodatkowo, od 22 marca zmieniony zostanie kierunek ruchu na ul. Batalionu AK „Zośka" – ruch na tej ulicy będzie odbywał się w stronę ul. Elekcyjnej (w godz. 22 – 5 możliwy będzie wyjazd na ul. Elekcyjną).

Rozbudowa II linii metra na Woli to trzy stacje i ok. 3,4 km trasy Planowane stacje to: Płocka (C08) umiejscowiona pod ul. Płocką w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską; Młynów (C07) planowana pod ul. Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Sokołowskiej i Syreny oraz Księcia Janusza (C06) pod ul. Górczewską w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza. Będą tam także tory odstawcze i komora do zawracania.

