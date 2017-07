Targówek ma już tunel metra

Dwie budowane stacje metra na Targówku są już połączone tunelami.

- Mamy już dwa tunele rozbudowywanej drugiej linii metra – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta Warszawy. – A już wkrótce rozpocznie się drążenie następnego odcinka tuneli, do stacji Szwedzka - dodaje.

Tarcze TBM Maria i Anna przez miesiąc wydrążyły dwa tunele po ponad 400 m długości każdy. Tunele połączyły dwie stacje – C18 Trocka i C17 Targówek. W jednym tunelu ułożone zostało 277 betonowych pierścieni obudowy, w drugim 288. Największa prędkość drążenia jaką osiągnęły to 31 m w ciągu doby. Teraz urządzenia są przygotowywane do drążenia tuneli do stacji C16 Szwedzka. Tu będą miały dłuższy odcinek do przejścia bo po ok. 650 m (tunel prawy TBM Maria – 659 m; tunel lewy TBM Anna – 646 m). Rozruch pierwszej z nich planowany jest na przyszły tydzień.

Wykonawcą odcinka północno-wschodniego II linii metra jest wybrana w przetargu firma Astaldi S.p.A. z Włoch, kwota kontraktu wynosi 1.066.741.483,79 zł brutto. Astaldi w konsorcjum z dwoma innymi firmami wybudowała centralny odcinek II linii metra.

Projektantem natomiast jest ILF Consulting Engineers Polska. Umowę podpisano 11 marca 2016 r., prace w terenie rozpoczęły się 30 kwietnia. Czas trwania budowy 38 miesięcy.

W kierunku wschodnim (z Dworca Wileńskiego) powstanie ok. 3,12 km trasy. Planowane stacje to: Szwedzka (C16) pod ul. Strzelecką po wschodniej stronie ul. Stalowej; Targówek (C17) w okolicy skrzyżowania ul. Pratulińskiej z M. Ossowskiego oraz Trocka (C18) w rejonie skrzyżowania ul. Pratulińskiej z Trocką.

Za ostatnią stacją znajdą się tory odstawcze i komora do zawracania.

zw.com.pl