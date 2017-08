Tuba w stopniu stacji metra

Na budowie zachodniego odcinka II linii metra wmurowano już kamień węgielny.

źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy +zobacz więcej

Akt erekcyjny, podpisany przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy, umieszczono w metalowej tubie w stropie stacji Księcia Janusza (C06).

– Prace przy budowie zachodniego odcinka idą zgodnie z harmonogramem i będą powoli schodziły pod ziemię co oznacza, że nie będą już tak uciążliwe dla mieszkańców. Jeśli nie pojawią się jakieś nieprzewidziane okoliczności na początku przyszłego roku rozpocznie się już drążenie podziemnych tuneli – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

Umowę na budowę zachodniego odcinka II linii metra podpisano 29 września 2016 r., a prace potrwają 38 miesięcy. W kierunku zachodnim powstanie ok. 3,4 km trasy. Planowane stacje to: Płocka (C08) pod ul. Płocką w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską; Młynów (C07) pod ul. Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Sokołowskiej i Syreny oraz Księcia Janusza (C06) pod ul. Górczewską w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza. Będą tu także tory odstawcze i komora do zawracania. Dojazd ze stacji Księcia Janusza na ul. Świętokrzyską potrwa ok. 12 minut.

Wykonawcą zachodniego odcinka jest wybrana w przetargu turecka firma Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., która w konsorcjum z dwoma innymi firmami, wybudowała wcześniej centralny odcinek II linii metra. Kwota kontraktu wynosi 1 147 999 590 zł brutto. Projektantem jest Biuro Projektów „Metroprojekt".

Metro jest w Warszawie najszybszym i najsprawniejszym środkiem komunikacji. Pierwszą linią, która w całości działa od października 2008 r. dziennie jeździ ponad 500 tys. pasażerów. Pociągi na II linii metra rozpoczęły kursowanie 8 marca 2015 r. i dziś przewożą już ok. 140 tys. pasażerów dziennie.

Budowa I etapu zachodniego odcinka II linii metra (w liczbach):

Budowa obejmuje: 3 stacje – C06 Księcia Janusza, C07 Młynów, C08 Płocka;

3 wentylatornie szlakowe - V9, V8, V7;

3 tunele szlakowe - D9, D8, D7 oraz komorę demontażową V9A.

Długość: 3,4 km;

Całkowita długość tuneli: 5 047 m;

Długość toru prawego - 3 481,6 m;

Długość toru lewego - 3 477,7 m;

Długość stacji: C06 Księcia Janusza i torów odstawczych - 606,1 m;

C07 Młynów - 168,2 m, C08 Płocka - 163,6 m;

Długość komory demontażowej - 18,3 m.

Całkowita kubatura obiektów (stacje i wentylatornie): 341 330 m sześciennych;

Kubatura stacji: C06 Księcia Janusza z torami odstawczymi - 188 480,9 m sześciennych, C07 Młynów - 56 636,6 m sześciennych, C08 Płocka - 59 198,0 m sześciennych;

Poziom szyny pod poziomem terenu - od 12,3 m do 18,2 m (średnio 15,2 m).

