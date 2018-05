Tak budują metro

Betonowe obudowy tuneli metra powstają w wytwórni na ul. Marywilskiej.

Trwa rozbudowa II linii metra o trzy stacje na zachód i trzy na północny-wschód. Na prawym brzegu Wisły budowa tuneli już się skończyła, na Woli zakończy się po wakacjach.

– Drążenie tuneli przebiega w ekspresowym tempie i wyprzedza założony harmonogram o trzy miesiące – mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy podczas wizyty w fabryce.

Betonowe obudowy tuneli przygotowywane są w halach na ul. Marywilskiej. Tam też powstawały elementy obudowy dla tuneli odcinka centralnego II linii metra, którym pociągi wożą pasażerów od marca 2015 r. Wtedy wyprodukowano ponad 7 tys. pierścieni obudowy. Teraz produkcja będzie niewiele mniejsza – pod Pragą-Północ i Targówkiem leży w ziemi ponad 3 tysiące pierścieni a na Woli wykonawca będzie potrzebował ich 3,4 tysiąca. Wyprodukowane pierścienie są przewożone na budowę metra i wkładane pod ziemię. Tam specjalne pojazdy dowożą je do tarczy TBM, która drążąc ziemię jednocześnie buduje tunel.

Pierścień obudowy tunelu to potężna konstrukcja o średnicy ok 6,5 m., składająca się z 5 elementów podstawowych i jednego klucza (elementu w formie trapezu, który zamyka pierścień). Do jego wykonania potrzebnych jest 8 m sześć. mieszanki betonu, włókien polipropylenowych i ok 600 kg stalowej konstrukcji zbrojenia. Każdy taki pierścień waży ok. 20 ton.

Linia produkcyjna pierścieni ma osiem przystanków. Przygotowane zbrojenie umieszczane jest w formie i transportowane na wózku technologicznym do wlania i zagęszczenia betonu. Następnie prefabrykat umieszczany jest w komorze, w której przechodzi przyspieszoną obróbkę cieplną przy użyciu pary. W gotowe segmenty wklejane są uszczelki.

Na końcu procesu kontrola jakości sprawdza czy nie ma odstępstw od zakładanych parametrów. I dopiero tak przygotowane elementy tunelu są dostarczane do tarczy drążącej.

