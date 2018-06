Wybudują metro na Bródnie

Wybrany został wykonawca ostatniego odcinka drugiej linii metra w prawobrzeżnej Warszawie.

– To ostatni, blisko czterokilometrowy odcinek, które zakończy II linię metra na północnym-wschodzie. Dzięki niemu już za trzy lata mieszkańcy Bródna i osiedli "zielonej Białołęki" szybko i wygodnie dojadą do centrum Warszawy – podkreśla Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

Metro Warszawskie ogłosiło rozstrzygnięcie postępowania na wybór wykonawcy ostatniego odcinka linii metra M2 w prawobrzeżnej Warszawie. Podziemną kolej na Bródno wybuduje konsorcjum firm Astaldi i Gülermak. Te dwie firmy wybudowały centralny odcinek drugiej linii metra, a teraz pracują przy jego rozbudowie o trzy stacje na Woli i trzy na Pradze-Północ i Targówku. Dodatkowo konsorcjum zostało również wybrane w przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie ostatnich trzech stacji nitki M2 na Bemowie i Stacji Techniczno-Postojowej Mory.

Teraz ich zadaniem będzie budowa czterech kilometrów trasy z trzema stacjami: C19 roboczo nazywanej „Zacisze" pod ul. Figara w pobliżu skrzyżowania z ul. Codzienną, C20 „Kondratowicza" przy skrzyżowaniu ulicy Malborskiej L. Kondratowicza oraz C21 „Bródno" przy skrzyżowaniu ulicy L. Kondratowicza i Rembielińskiej.

Wybudują także podziemną halę torów odstawczych za ostatnią stacją, trzy wentylatornie i tunele (oddzielne dla każdego kierunku jazdy).

Będą mieli na to 36 miesięcy, od momentu podpisania umowy. Koszt tej inwestycji to 1 397 895 000 zł brutto.

Autorem projektów dla tego odcinka jest pracownia ILF Consulting Engineers Polska, która wygrała konkurs na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej. Twórcy zaprojektowali m.in. rastrowe ściany zatorowe i wykonane z betonu, częściowo przeszklone wejścia na stacje. W trackie przygotowywania dokumentacji Metro Warszawskie wprowadziło zmiany w stosunku do pierwotnych założeń. I tak, stację przy ul. Rembielińskiej przesunięto ok. 30 m na zachód a wyjścia z niej poprowadzone zostały na przystanki tramwajowe. Stację przy ul. św. Wincentego przesunięto natomiast na wschód o ok. 60 m, dzięki czemu jedno z wyjść będzie prowadziło na narożnik ulic L. Kondratowicza i św. Wincentego.

Dodatkowo Tramwaje Warszawskie przedłużą tunel wyjściowy tak, aby można było z niego wyjść na przystanki tramwajowe przy św. Wincentego planowanej linii na „zieloną Białołękę".

