Krystyna już wydrążyła tunel

TBM Krystyna, jedna z dwóch tarcz drążących tunele zachodniego odcinka II linii metra, już przy stacji Rondo Daszyńskiego, gdzie kończy pracę.

Północny tunel powstającego zachodniego odcinka II linii metra jest już gotowy. Tarcza Krystyna wydrążyła 2541 metrów szlaku i zatrzymała się tuż przed stacją Rondo Daszyńskiego.

Wkrótce do wolskiego ronda dotrze również TBM Maria. Tarcza wydrążyła już blisko 2400 (z 2545) metrów południowego tunelu. TBM powinien, więc dotrzeć na Rondo Daszyńskiego na przełomie sierpnia i września.

Zwieńczenie prac tarcz drążących przybliża nas do końca prac na zachodnim odcinku II linii metra. Podziemna kolej pojedzie ze stacji Rondo Daszyńskiego dalej w głąb Woli do stacji Płocka (C08) umiejscowionej pod ul. Płocką w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską; Młynów (C07) wybudowanej pod ul. Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Sokołowskiej i Syreny oraz Księcia Janusza (C06) pod ul. Górczewską w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza. Tam także powstają tory odstawcze i komora do zawracania. Łącznie to około 3,4 km nowej trasy.

Cała druga linia metra będzie gotowa przed 2023 rokiem – wszystkie odcinki rozbudowywanej linii M2 są w budowie lub toczą się postępowania przetargowe na wybór wykonawcy. Oprócz wolskiego odcinka roboty toczą się również na Pradze-Północ i Targówku, gdzie również powstają trzy stacje podziemnej kolei i około 3,12 kilometra trasy. Budowa tego odcinka również zakończy się w 2019 roku. Metro Warszawskie wybrało także wykonawcę projektu i budowę ostatniego odcinka drugiej linii metra na zachodzie stolicy – na Bemowie, od planowanej stacji Powstańców Śląskich do stacji Techniczno-Postojowej Mory. To ok. 4 kilometrów trasy. Na wszystkie prace wykonawca będzie miał 48 miesięcy od dnia podpisania umowy. Otwarte zostały także oferty w przetargu na wykonawcę ostatniego odcinka metra w prawobrzeżnej Warszawie, na Targówku – ok. 4 kilometrów trasy, trzech stacji i hali torów odstawczych. Wykonawca będzie miał na to 36 miesięcy od daty podpisania umowy. W piątek, 10 sierpnia, otwarte zostały natomiast oferty w przetargu na budowę tuneli i dwóch stacji: Wola Park oraz Powstańców Śląskich. To fragment pomiędzy obecnie budowanym odcinkiem, a końcówką II linii metra na Bemowie.

Centralny odcinek linii M2 czyli siedem stacji pomiędzy Wolą a Pragą-Północ działa od 8 marca 2015 r. Dziennie przewozi ok. 150 tys. pasażerów.

zw.com.pl