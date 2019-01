Metro zmieni komunikację na Bródnie

Przez trzy kolejne weekendy na Bródnie wprowadzane będą objazdy związane z budową trzech stacji i tuneli II linii metra.

Na ul. Matki Teresy z Kalkuty pomiędzy ulicami Chodecką a św. Wincentego wytyczone zostaną buspasy w obydwu kierunkach. Jezdnia na tym odcinku zostanie specjalnie poszerzona, dzięki czemu zmieni się liczba pasów ruchu i możliwe będzie wytyczenie dodatkowych pasów dla autobusów przy pozostawieniu kierowcom samochodów osobowych po jednym pasie w każdym kierunku (tak, jak do tej pory).

Dodatkowo, na skrzyżowaniu ulic Matki Teresy z Kalkuty i Chodeckiej powstanie rondo. W czasie prac zamknięty zostanie odcinek ulicy od Chodeckiej do skrzyżowania ze św. Wincentego. Roboty w tym rejonie potrwają około trzech tygodni.

Ponadto pasy dla autobusów (tylko w jednym kierunku) zostaną wytyczone także na ulicach: Chodeckiej (od Krasiczyńskiej w kierunku Matki Teresy z Kalkuty), Łojewskiej (w kierunku Łabiszyńskiej) oraz Wyszogrodzkiej i Bartniczej (w kierunku P. Wysockiego).

Zmiany zostaną wprowadzone również na skrzyżowaniu ulic Matki Teresy z Kalkuty, św. Wincentego i Gilarskiej. Ulicą św. Wincentego (w kierunku ronda Żaba) będą mogły pojechać wyłącznie autobusy, taksówki, miejski transport osób niepełnosprawnych i pojazdy służb miejskich. Na tej drodze będzie ograniczony także ruch samochodów od ul. Niwa w kierunku północnym.

Na jezdni łączącej ul. Annopol z Trasą Toruńską zostaną wprowadzone dwa kierunki ruchu (możliwy będzie wyjazd w prawo i lewo na ul. Annopol).

Zmiany te zostaną wprowadzone w weekendy 1-3 oraz 8-10 lutego.

Najważniejszą zmianą, związaną z budową stacji podziemnej kolei na Bródnie, będzie wyłączenie z ruchu ulicy L. Kondratowicza. Główne objazdy tej arterii zostaną poprowadzone ulicami P. Wysockiego – Matki Teresy z Kalkuty – Gilarska – Z. Jórskiego do Radzymińskiej, Głębocka – L. Kondratowicza – Młodzieńcza, św. Wincentego – Borzymowska – Trocka, ciągiem Bartnicza – Wyszogrodzka do Chodeckiej i dalej do Łojewskiej, a także ul. Odlewniczą do Marywilskiej i Trasą Toruńską.

Budowa stacji metra na Bródnie na wiele miesięcy zmieni codzienne trasy podróży do domu, pracy, szkoły czy na uczelnię. Na trasy objazdowe skierowane zostaną autobusy kilkunastu linii: 104, 112, 118, 120, 126, 145, 156, 169, 176, 204, 214, 227, 240, 256, 345, 409, 500, N02, N11 i N64.

Zmiany tras linii autobusowych będą obowiązywały od nocy z piątku na sobotę, z 15 na 16 lutego.

Poruszanie się autobusów po głównych ulicach (Matki Teresy z Kalkuty, św. Wincentego, Chodeckiej, Wyszogrodzkiej i Bartniczej) usprawnią wyznaczone wydzielone „buspasy". Dodatkowo, odcinki ulicy św. Wincentego między ulicą Niwa a Gilarską oraz ulicą L. Kondratowicza a wjazdem na parking urzędu dzielnicy (w kierunku ulicy Matki Teresy z Kalkuty) zostaną przeznaczone tylko dla ruchu pojazdów komunikacji miejskiej.

Pasażerowie z Bródna będą mogli szybko dojechać do Śródmieścia i na Mokotów dzięki nowej linii tramwajowej 41. Składy będą ruszały z pętli Żerań Wschodni i taką samą trasą jak „1" pojadą do ronda Zgrupowania AK „Radosław", gdzie skręcą w al. Jana Pawła II i dalej pojadą na Służewiec. Linia 41 rozpocznie kursowanie od poniedziałku, 18 lutego.

Objazdy dla linii autobusowych zostały wyznaczone w taki sposób, aby zapewnić mieszkańcom możliwie wygodne korzystanie z tego środka transportu. Autobusy linii: 104, 112, 118, 240 i N64 będą jeździły ulicą Toruńską do Łabiszyńskiej. Autobusy 112 i 240 dalej pojadą ulicami Łojewską, Chodecką i Matki Teresy z Kalkuty do św. Wincentego. Dla autobusów linii: 126, 145, 156 i N02 objazdy wytyczone zostaną ulicami: Bartniczą, Wyszogrodzką, Chodecką i Matki Teresy z Kalkuty do św. Wincentego.

Nietypową trasą będą jeździły autobusy linii 169 które, aby zabrać mieszkańców okolic ulic Łojewskiej i Łabiszyńskiej, w obu kierunkach (zarówno w kierunku pętli na Podgrodziu jak i Dworca Wschodniego), pojadą trasą objazdową zatrzymując się na tych samych przystankach. Dlatego prosimy o zwracanie uwagi na kierunek jazdy pokazany na wyświetlaczu autobusu.

Z kolei ulicami Matki Teresy z Kalkuty i Chodecką pojadą autobusy linii: 227, 256, 409 i 500. Autobusy linii 176 będą kończyły trasę na przystanku Budowlana.

Zmienią się również trasy linii: 120 i N11 (prosto św. Wincentego), 204 (Łojewska – Chodecka – Wyszogrodzka), 214 (Odlewnicza) i 345 – autobusy skręcą z Łodygowej w Radzymińską i dojadą do Dworca Wileńskiego.

Nie zmienią się trasy autobusów linii: 114, 376, 412, 414, 512 i N14.

W czasie trwania budowy tramwaje będą jeździły ulicą Rembielińską. Mogą występować jedynie kilkudniowe wstrzymania ruchu tramwajowego.

