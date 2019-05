Metro gotowe już na Trockiej

Wykonawca przekazał do ratusza dokumenty do wykonania odbiorów i uruchomienia linii M2 od stacji Szwedzka, przez Targówek Mieszkaniowy do Trocka.

– Od dziś możemy mówić, że warszawskie metro jest dłuższe o kolejne trzy stacje. Generalny wykonawca przekazał nam już komplet dokumentacji dzięki której możemy rozpocząć procedurę końcowych odbiorów inwestycji – mówi Rafał Trzaskowski, Prezydent Warszawy. – Część kontroli instytucji państwowych już za nami, a to przybliża nas do uruchomienia tego odcinka. Dzięki temu mogliśmy m.in. złożyć pierwsze wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – dotyczyły one stacji Targówek i jednej z wentylatorni. Liczmy przy tym na dobrą współpracę ze służbami wojewody. Chcemy, by warszawiacy pojechali metrem na Targówek jak najszybciej – dodaje prezydent.

Na dzień przed kontraktowym terminem zakończyła się budowa 3,12 km trasy oraz trzech stacji metra: Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. W środę, 8 maja, w dziennikach budowy stacji C17 i wentylatorni szlakowej V18 pojawiły się wpisy: „Potwierdzam zakończenie prac zgodnie z pozwoleniem (...). Potwierdzam gotowość do odbioru końcowego". 10 maja, przed godz. 11.00 podobne wpisy pojawiły się w dziennikach budowy tuneli szlakowych (D16, D17, D18), wentylatorni (V16 i V17) i pozostałych dwóch stacji (C16 Szwedzka i C18 Trocka).

Co ważne, część odbiorów – m.in. prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną czy Państwową Straż Pożarną – została przeprowadzona pod koniec budowy. Zawiadomienie o zakończeniu prac zostało złożone również do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Dzięki temu możliwe było rozpoczęcie procedury dopuszczenia do użytkowania. Pierwsze wnioski związane z uruchomieniem linii M2 na tym odcinku trafiły już do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dotyczyły stacji Targówek Mieszkaniowy oraz wentylatorni szlakowej V18.

10 maja wykonawca – firma Astaldi S.p.A. z Włoch – przekazał komplet dokumentacji, dzięki czemu Metro Warszawskie będące inwestorem zastępczym inwestycji może przystąpić do odbiorów końcowych. To miejski proces przejęcia nowo wybudowanych tuneli i stacji od wykonawcy, toczący się niezależnie od odbiorów prowadzonych przez służby państwowe.

Budowa wschodniego odcinka M2 od torów za stacją Dworzec Wileński do komory odstawczej za stacją Trocka trwała blisko 38 miesięcy. Kwota kontraktu to 1 066 741 483,79 zł brutto. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zarząd Transportu Miejskiego pracuje już nad nowym układem komunikacyjnym po uruchomieniu tego odcinka linii M2. Propozycje jakimi trasami mogłyby jeździć autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego zaprezentowano w marcu a teraz trwają konsultacje społeczne. Najbliższe spotkanie konsultacyjne zaplanowane jest 16 maja na Białołęce. Uwagi na temat planowanych zmian można zgłaszać do 23 czerwca również drogą elektroniczną, na adres konsultacje@ztm.waw.pl.

zw.com.pl