Zmiany przy budowie metra na Bródnie

Wykonawca budowy stacji Kondratowicza buduje przejścia podziemnego do planowanych przystanków tramwajowych na ul. św. Wincentego. Dlatego konieczne jest czasowe wyłączenie z ruchu fragmentu ulicy.

Jeszcze w trakcie prac projektowych przyszłą stację „Kondratowicza" przesunięto – względem pierwotnych założeń – o około 60 metrów na wschód. Dzięki temu jedno z wyjść z przyszłej stacji będzie prowadziło na skrzyżowanie ulic L. Kondratowicza i św. Wincentego i dalej, na przystanki planowanej trasy tramwajowej na „zieloną Białołękę".

Zaprojektowany tunel będzie przebiegał pod częścią jezdni ul. św. Wincentego, dlatego w czasie prac konieczne jest czasowe wyłączenie jej z ruchu. Tę zmianę wykonawca planuje wprowadzić w nocy z piątku na sobotę (7 na 8 czerwca). Wówczas zamknięty dla ruchu zostanie fragment ul. św. Wincentego po południowej stronie skrzyżowania z ul. L. Kondratowicza. Tak jak dotychczas, kierowcy jadący od strony ul. Głębockiej na skrzyżowaniu będą musieli skręcić w lewo, czyli w kierunku ul. Młodzieńczej lub w prawo – wyłącznie do stacji paliw. Z kolei jadący ul. L. Kondratowicza od strony ul. Młodzieńczej będą musieli skręcić w prawo, w stronę Trasy Toruńskiej.

Teraz tak samo pojadą również autobusy komunikacji miejskiej. Zmiany obejmą również jadących ul. św. Wincentego od strony Cmentarza Bródnowskiego. Będą oni mogli dojechać tylko do skrzyżowania, na którym można skręcić w lewo na parking za Urzędem Dzielnicy Targówek i dalej do ul. 20 Dywizji Piechoty WP lub w prawo na drogę wewnętrzną przed osiedlem Zielone Zacisze. Dalej prosto, za skrzyżowanie, będą mogły pojechać tylko autobusy i pojazdy budowy – przed placem budowy, zostanie wytyczona zawrotka.

Zamknięte zostaną także chodnik i droga dla rowerów po obydwu stronach ul. św. Wincentego. Wzdłuż placu budowy, po wschodniej stronie, zostanie wytyczony tymczasowy ciąg pieszo-rowerowy. Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do końca sierpnia. Wykonawca budowy metra zobowiązał się, że 1 września przywróci ruch na ul. św. Wincentego.

W związku z robotami swoje trasy zmienią autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego. Autobusy linii 112, 327 i nocnej N12 zawrócą na ul. św. Wincentego przed placem budowy i tu będą miały przystanek końcowy. Autobusy linii 120 oraz nocnej N11 pojadą objazdem ulicami L. Kondratowicza, Młodzieńczą i Radzymińską. Linia 126 będzie kursowała ulicami: Chodecka – Łojewska – Łabiszyńska – Toruńska – Głębocka, a 145 ulicami: Gilarska – Samarytanka – K. Jórskiego – Radzymińska. Autobusy linii 240 z ul. Głębockiej pojadą prosto Trasą Toruńską do pętli Żerań FSO. Kursowanie linii 412 zostanie zawieszone.

Uruchomiona zostanie linia zastępcza Z12, kursująca na trasie: BRÓDNO-PODGRODZIE – Chodecka – Łojewska – Łabiszyńska – Toruńska – Głębocka – CH TARGÓWEK – Głębocka – Toruńska – parking – CH MARKI – parking – Marki: parking – Ząbki: parking – Radzymińska – Marki: Radzymińska – Armii Krajowej – Warszawa: Toruńska – ... – BRÓDNO-PODGRODZIE. Ponadto od 10 do 14 oraz od 17 do 19 czerwca będą kursowały autobusy zastępczej linii Z52, które ułatwią uczniom dojazd do Szkoły Podstawowej nr 52. Autobusy pojadą ulicami: CH TARGÓWEK – Głębocka – św. Wincentego – L. Kondratowicza – Młodzieńcza – Radzymińska – K. Jórskiego – Samarytanka – Gilarska – św. Wincentego – ŚW. WINCENTEGO.

