Świąteczne metro na trasie

Pomalowany w świąteczne barwy pociąg do 6 stycznia będzie jeździł na linii metra M2.

Przyozdobiony świątecznymi dekoracjami skład Inspiro będzie kursował na linii M2 codziennie, od rana do wieczora, do 6 stycznia. Na poszczególnych wagonach pociągu, oprócz typowo świątecznych ozdób, znajdują się także warszawskie motywy: Syrenka, most Świętokrzyski, Kolumna Zygmunta, Stare Miasto, a także misie z warszawskiego zoo.

Warszawki pociąg świąteczny będzie jeździł wyłącznie po linii M2, jednakże dla pasażerów korzystających z linii M1 metro również przygotowało atrakcję. Od 7 grudnia na pierwszej nitce podziemnej kolei pojawi się skład-niespodzianka.

W mikołajki, w dniu inauguracji świątecznego pociągu, pasażerowie podziemnej kolei są częstowani cukierkami i pierniczkami. Pracowników metra ze słodkim poczęstunkiem można spotkać w wagonach świątecznego pociągu i na wybranych stacjach metra.

zw.com.pl