na Bemowie niebawem ruszy tarcza

Powstają już korpusy przystanków stacji C04 Powstańców Śląskich oraz C05 Ulrychów.

źródło: Metro Warszawskie

Trwają prace w miejscu, gdzie zlokalizowany będzie szyb startowy dla tarcz TBM. W przeciwieństwie do budowanych wcześniej odcinków, na Bemowie szyb startowy znajduje się w komorze torów odstawczych, za stacją Powstańców Śląskich. To stamtąd tarcze rozpoczną drążenie pierwszego i najkrótszego odcinka tego fragmentu linii M2. Tarcze, na pierwszym etapie prac, wydrążą zaledwie 137 metrów – pod skrzyżowaniem ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej do korpusu stacji C04. Następnie tarcze będą drążyły kolejne odcinki tuneli, aż do torów odstawczych, za stacją Księcia Janusza.

Na obu placach budowy trwają też prace związane ze zbrojeniem oraz betonowaniem kolejnych sekcji stropu górnego. W korpusie komory torów odstawczych dobrze widoczne są otwory technologiczne, przez które do szybu startowego zostaną włożone tarcze TBM. Otwory technologiczne w innych częściach stropu służą do wybierania urobku z niższych poziomów stacji, tamtędy także transportowane są na dół maszyny, sprzęt i materiały służące budowie stacji i tuneli metra.

Budowa stacji powoli zaczyna schodzić na poziom -1 skąd wybierany jest grunt.

Na styku Woli i Bemowa powstaje najkrótszy odcinek linii M2. Składa się on z dwóch i pół kilometra tuneli oraz stacji Ulrychów (C05) i Powstańców Śląskich (C04).

