Nowe hybrydy na ulicach stolicy

Rozpoczyna się realizacja największego w Polsce kontraktu, w ramach którego tak duża flota autobusów hybrydowych jednocześnie wyjeżdża na ulice miasta.

Do dyspozycji Warszawy jest łącznie 61 nowoczesnych, hybrydowych pojazdów MAN Lion's City Hybrid, dostosowanych do wymagań Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

Zgodnie z kontraktem zawartym między ZTM a spółką Mobilis, na stołeczne ulice wyruszyła najbardziej liczna flota autobusów hybrydowych. Jest to obecnie największa w Polsce umowa na kompleksową obsługę komunikacji miejskiej tego typu ekologicznymi pojazdami.

Kontrakt, którego realizacja trwa od soboty 9 czerwca 2018 r., obowiązywać będzie do końca 2025 r. W jego ramach Mobilis realizować będzie przewozy na poziomie ok. 4 mln wozokilometrów rocznie. Tym samym największy niezależny operator komunikacji miejskiej w stolicy, dysponując 50 pojazdami w ruchu oraz 11 pojazdami rezerwowymi obsłuży wszystkie linie wskazane przez ZTM.

Warszawa jest liderem w kształtowaniu ekologicznego transportu miejskiego. Stołeczny ZTM zwraca dużą uwagę na ekologię i zrównoważoną komunikację miejską. Dlatego też tabor z alternatywnym napędem będzie zdecydowanie premiowany w Warszawie.

– Wraz z rozpoczęciem realizacji umowy zawartej z firmą Mobilis, autobusy hybrydowe stają się istotną częścią ogółu pojazdów eksploatowanych w ramach Warszawskiego Transportu Publicznego. Ekologiczne pojazdy niskoemisyjne będą stanowiły coraz większy odsetek autobusów wyjeżdżających na stołeczne ulice. Będziemy stawiać na pojazdy elektryczne, gazowe, jak również te z napędem hybrydowym, spalinowo-elektrycznym – powiedziała Katarzyna Strzegowska, zastępca dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego.

– Bardzo się cieszę, że ZTM ponownie wybrał naszą ofertę. Nasza 14-letnia współpraca układa się pomyślnie, a ocena jakości świadczonych przez nas usług nieustannie rośnie. Kontrakt ten traktujemy jako kolejne bardzo ważne zobowiązanie wobec pasażerów dotyczące jakości codziennej obsługi. Jest to zarazem pierwszy tak innowacyjny i ważny kontrakt na pojazdy hybrydowe – powiedział Dariusz Załuska, Prezes Mobilis Sp. z o.o.

Nowe pojazdy MAN Lion's City Hybrid, które wyjechały na warszawskie ulice, obsługują regularne linie w ponad 15 miastach Europy. Pojazdy posiadają układ hybrydowy, który składa się z silnika spalinowego oraz elektrycznego, dzięki czemu praktycznie nie emitują zanieczyszczeń w trakcie postoju i obsługi podróżnych. Są wyjątkowo ciche i nieinwazyjne dla środowiska, a przy tym – efektywne i łatwe w eksploatacji. Wyróżnia je do 30 proc. niższe zużycie paliwa i redukcja emisji dwutlenku węgla w zależności od wersji i zastosowania.

Zgodnie z szacunkami producenta, w skali roku jeden pojazd MAN Lion's City Hybrid emituje do 26 ton mniej dwutlenku węgla, w zależności od obszaru eksploatacji niż autobus miejski z konwencjonalnym napędem diesla. Emisja spalin jest w jego przypadku znacznie poniżej normy Euro 6, dzięki automatycznemu systemowi start-stop, odzyskowi energii i trybowi "zero emission".

Autobusy są w pełni niskopodłogowe, klimatyzowane, wyposażone w białe zewnętrzne tablice i biletomaty, wewnętrzne monitory do prezentacji informacji o trasie oraz znajdujących się na niej przystankach. Dodatkowo, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim podróżnym, pojazdy wyposażone są w monitoring.

– Jesteśmy dumni, że to właśnie nowoczesne, ekologiczne i komfortowe autobusy MAN Lion's City z napędem hybrydowym wyjeżdżają na ulice Warszawy. Produkowane w fabryce MAN Bus w Starachowicach autobusy to zaawansowany technologicznie, sprawdzony w wielu europejskich miastach środek transportu. Cechuje go niższe zużycie paliwa oraz znacznie mniejsza emisja szkodliwych substancji, dzięki czemu możemy mówić o tym autobusie, że jest wyjątkowo ekonomiczny i ekologiczny – powiedział Kamil Gromek, dyrektor ds. produktu i sprzedaży autobusów w MAN Truck and Bus Polska.

Autobusy zostały wyposażone w innowacyjne urządzenia, systemy i rozwiązania dla komunikacji, które dostarczył Zakład Elektroniczny SIMS z Bydgoszczy. Tylko rozwiązania elektroniczno-informatyczne pozwalają na sprawne oraz efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz flotą pojazdów. Na uwagę zasługuje przede wszystkim system nowoczesnej informacji pasażerskiej. W jej skład wchodzą m.in. tablice świetlne, utrzymane w tonacji białych diod, które informują pasażerów o numerze linii oraz trasie przejazdu. Dodatkowo, co ważne, są ultralekkie oraz posiadają system zarządzania energią.

Uwagę zwraca system monitoringu, gdzie oprogramowanie w połączeniu z lokalizacją GPS pozwala kierowcy na łatwą obsługę podróżnych. Jest to możliwe poprzez automatyczne włączenie na ekranie autokomputera podglądu wszystkich wejść oraz przestrzeni pasażerskiej po wjeździe w strefę przystankową. Pozwala to zaoszczędzić miejsce na desce rozdzielczej oraz nie absorbuje kierowcy podczas drogi.

Jednym z najważniejszych elementów nowoczesnych systemów elektronicznych jest przykazywanie w czasie rzeczywistym istotnych danych na temat realizacji usługi organizatorowi transportu. Ponadto systemy firmy SIMS pomagają zespołowi technicznemu Mobilis monitorować poprawność działania urządzeń zainstalowanych w pojeździe, dzięki czemu usterka jest usuwana online lub natychmiast po zjeździe autobusu do zajezdni.

zw.com.pl