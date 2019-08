Wracają do starych rozkładów jazdy

Od początku września zmienią się rozkłady jazdy wielu linii tramwajowych i autobusowych. Do szkół wrócą uczniowie, skończy się też sezon urlopowy.

W wakacje pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego podróżuje mniej pasażerów, dlatego na ulice wyjeżdża mniej autobusów i tramwajów. Dlatego od poniedziałku, 2 września, zmienią się rozkłady linii: 104, 105, 107, 108, 109, 110, 118, 119, 128, 131, 141, 150, 152, 154, 155, 162, 166, 170, 171, 172, 173, 178, 179, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 210, 211, 250, 338, 340, 503, 504, 507, 511, 516, 517, 518, 520, 521, 523, E-1, E-7, E-9, 704, 709, 710, 713, 714, 719, 723, 724, 727, 731, 735, 739, 742, 750 i L20.

Linie: 195, 196, 201, 228, 249, 256 i 501 z powrotem zaczną kursować w dni wolne (od weekendu, 7-8 września), a linie: 122 oraz 201 wrócą na trasy podstawowe. Na ulice wyjadą też linie: 304, 308, 320, 323, 339, 379 i 412.

Zmiany obejmą również pociągi metra, które w godzinach szczytu na linii M1 będą jeździły co 2.20 minuty, a na linii M2 z częstotliwością co 2:50 minuty - teraz jest to, odpowiednio, 2.50 oraz 3.30 minuty.

Do harmonogramu przedwakacyjnego wrócą tramwaje. Będą kursowały ze zwiększonymi częstotliwościami. Tramwaje linii: 1, 9, 17, 33 (tzw. magistralnych), przecinających na swojej trasie niemal całe miasto oraz linii 2 i 31 - w godzinach szczytu będą podjeżdżały na przystanki co cztery minuty.

Pozostałe linie tramwajowe: 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35 oraz 41 będą kursowały co osiem minut – z jednym zastrzeżeniem – kursy wariantowe linii 24 Koło – Pl. Narutowicza zmienią częstotliwość z 20 na 16 minut.

Dodatkowo zmienią się trasy linii: 202, 211, 214, 220, 228, 304, 328, 334. W wybranych kursach zlikwidowane zostaną podjazdy linii 741 do oczyszczalni Czajka – zastąpią je w wybranych kursach podjazdy linii 900.

Zaczyna się rok szkolny, więc ułatwienia czekają również na uczniów. Od początku nowego roku szkolnego wracają kursy lub podjazdy pod szkoły autobusów następujących linii: 115, 120, 121, 153, 162, 163, 164, 211, 213, 326, 401, 411, 504, 519, 522.

Przy ulicy Myśliborskiej od września będzie działać Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza. W związku z tym autobusy linii 211 będą kursowały nową trasą. W obu kierunkach pojadą ulicami: Dorodną i Myśliborską, zamiast jak dotychczasowo – Portową i Kasztanową. Od początku roku szkolnego nastąpią również zmiany we wschodniej części Białołęki – tutaj jest to spowodowane otwarciem nowej szkoły przy ul. Warzelniczej oraz nowej pętli Augustów przy ul. Słonecznego Poranka.Połączenie to zapewnić mają autobusy linii 314 i 304.

Linia 304 powstanie z połączenia linii szkolnych 304 i 332 i będzie kursowała co 30 minut na nowej trasie: BRZEZINY – Białołęcka – Hemara – Ostródzka – Berensona – Skarbka z Gór – Astrowa – Ostródzka – Współczesna – Starej Gruszy – Jesiennych Liści (powrót: Toruńska) – Głębocka – PODWÓJNA. Zapewni także bezpośredni dojazd z południowego odcinka ul. Ostródzkiej do szkół przy ul. Warzelniczej, ul. Ostródzkiej i ul. Głębockiej. Zapewni również dojazd do szkół przy ul. Warzelniczej i przy Ostródzkiej z Brzezin.

Trasa linii 214 zostanie z kolei skorygowana i poprowadzona ulicami: TARCHOMIN – ... – Daniszewska – Białołęcka – Hemara – Ostródzka – Berensona – Skarbka z Gór – OS. DERBY. Z uwagi na utrzymanie kursowania tej linii wyłącznie w dni powszednie korekcie ulegnie numer linii z 214 na 314.

Warto dodać, że linia 334 przekształci się w linię całotygodniową o numerze 234 na skorygowanej trasie: ŻERAŃ WSCHODNI – Daniszewska – Białołęcka – Juranda ze Spychowa – Ostródzka – Zdziarska – Chudoby – AUGUSTÓW. Linia ta obsłuży obszar wschodniej Białołęki dotychczas pozbawiony połączeń autobusowych.

