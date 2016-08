Zamknięty tor dla Dragona i Radomiaka

Pociągi Radomiak i "Dragon" przez kilka dni nie będą kursowały.

W związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe na Centralnej Magistrali Kolejowej i całkowitej przerwie w ruchu pociągów w dniach 6 - 11 sierpnia 2016 r. pociąg Radomiak nie będzie kursował.

W zamian podróżni posiadający ważne bilety KM będą mogli skorzystać z przejazdu pociągami Spółki „PKP Intercity" : TLK 31200/1 LUNA, Radom (godz. odjazdu 4.50) – Warszawa Zachodnia (godz. przyjazdu 7.37), w dniach 6, 8 – 11 sierpnia 2016 r. oraz TLK 12100/1 NIDA, Warszawa Zachodnia (godz. odjazdu 16.21) – Radom (godz. przyjazdu 18.49), w dniach 7 – 11 sierpnia 2016 r.

Podróżni z ważnymi biletami wydanymi na przejazdy pociągami uruchamianymi przez KM mogą w pociągu TLK w wagonie klasy 2 z miejscami do siedzenia zająć wolne miejsce do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca. Podróżnym KM nie wydaje się nieodpłatnych biletów dodatkowych ze wskazaniem miejsca do siedzenia. Podróżni, którzy zamierzają pociągiem TLK przewieźć bagaż, rower lub psa (inne zwierzęta) są zobowiązani nabyć odpowiedni bilet na taki przewóz, zgodnie z postanowieniami Taryfy przewozowej Spółki „PKP Intercity" (TP-IC) na zasadach określonych w regulaminie przewozu„PKP Intercity".

Od 6 do 11 sierpnia 2016 r. nie będzie kursował również pociąg "Dragon".

zyciewarszawy.pl