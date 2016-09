Zobacz pociąg, albo autobus

Można zwiedzać zajezdnię, lub miejsce napraw pociągów.

źródło: Koleje Mazowieckie Wagony Kolei Mazowieckich +zobacz więcej

W ramach odbywających się Dni Transportu Publicznego można odwiedzić zajezdnię, albo przejechać się pociągiem.

Celem odbywającej się co roku kilkudniowej imprezy jest poszerzenie wiedzy oraz promocja transportu publicznego - zwłaszcza w kontekście wciąż zakorkowanych ulic największych miast. To także okazja do podglądania transportu publicznego „od podszewki".

Koleje Mazowieckie wraz z gospodarzem odbywających się w weekend 17-18 września Dni Transportu Publicznego - Miejskimi Zakładami Autobusowymi w Warszawie - zapraszają miłośników transportu na piknik „Dni Transportu Publicznego" na zajezdni Woronicza R-1 w Warszawie w sobotę 17 września. A w niedzielę Koleje Mazowieckie zabiorą fanów transportu na wycieczkę do Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów.

Zwieńczeniem Dni Transportu Publicznego będzie Dzień bez samochodu obchodzony 22 września. Tego dnia można korzystać z bezpłatnych przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich na terenie całego Mazowsza. Oprócz tego będzie można nieodpłatnie pozostawić pojazdy na parkingach systemu „Parkuj i Jedź" zarządzanych przez Koleje Mazowieckie. Pierwszeństwo w korzystaniu z parkingów posiadają osoby z wykupionymi wcześniej biletami parkingowymi. Nieodpłatnie z parkingu można skorzystać w ramach wolnych miejsc.

zyciewarszawy.pl