Przebudują dworzec Zachodni

Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia będzie realizowana w latach 2019 - 21.

autor: Guz Rafał źródło: Fotorzepa Peron dworca zachodniego +zobacz więcej

Stacja Warszawa Zachodnia w ciągu doby przyjmuje ponad 1030 pociągów pasażerskich – to najwięcej w kraju. Stacja obsługuje składy w kierunki linii średnicowej przez Warszawę Centralną, linie podmiejskie (przez Warszawę Śródmieście), WKD i linię w kierunku Warszawy Gdańskiej.

W ramach prac zaplanowano przebudowę siedmiu istniejących peronów. Podniesie się standard obsługi i estetyka, za sprawą nowych wiat, ławek, elementów małej architektury, nie zabraknie też systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Prace przewidują również budowę dodatkowego peronu między ul. Tunelową a istniejącym peronem nr 7 oraz przebudowę przejścia dla pieszych pod torami stacji, które będzie skomunikowanie z planowaną pod stacją linią tramwajową do Wilanowa. Przebudowa peronów i tunelu zapewni dostępność dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Planowana przebudowa układu torowego zwiększy przepustowość, co pozwoli na jazdę większej liczby pociągów. Pasażer oprócz dotychczasowych możliwości skorzystania z połączeń dalekobieżnych i podmiejskich będzie mógł szybko dojechać pociągami do lotniska, z północy na południe Warszawy oraz z Piaseczna do Legionowa. W ramach inwestycji PLK przebudują sieć trakcyjną i urządzenia sterowania ruchem kolejowym, co wpłynie na sprawny i bezpieczny przejazd pociągów.

PLK ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, która pozwoli na określenie dokładnego zakresu prac na stacji i w jej otoczeniu. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach 2019 -2021.

Warszawa jest miastem, w którym ruch pociągów jest największy. W ramach projektu „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia", wartego 1 mld zł, oprócz przebudowy stacji Warszawa Zachodnia, prace obejmują również odbudowę stacji Warszawa Główna i przebudowę linii średnicowej na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia.

PLK przygotowują się do przebudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego. Zarządca infrastruktury podpisał list intencyjny z Urzędem m.st. Warszawy. Realizowane inwestycje kolejowe oraz inwestycje miejskie będą skoordynowane.

