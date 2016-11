Więcej WKD-ki

Od 11 grudnia poważnie zmieni się rozkład jazdy Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Kolejka WKD w Komorowie

Jak informują kolejarze uruchomionych zostanie 31 dodatkowych pociągów kursujących w dni powszednie, a także uruchomione 32 dodatkowe pociągi kursujące w soboty, niedziele i święta. Przewoźnik obiecuje, że skrócony zostanie czas przejazdu na trasie Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska o 2 minuty, czyli do 55 minut. Skrócony ma być także czasu przejazdu na trasie Warszawa Śródmieście WKD – Milanówek Grudów o 2-4 min. czyli do 48 minut.

WKD zapowiada wprowadzenie w dni powszednie podstawowej częstotliwości kursowania co 10 min. w godzinach szczytu oraz co 15 min. poza szczytem na relacji pomiędzy stacją Podkowa Leśna Główna i stacją Warszawa Śródmieście WKD. Równocześnie wszystkie kursy w relacji do oraz z Komorowa ulegną wydłużeniu do Podkowy Leśnej Głównej. Dla stacji Warszawa Śródmieście WKD podstawowe odjazdy w kluczowych kierunkach docelowych pozostaną bez zmian, czyli 20 minut po każdej pełnej godzinie do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska oraz 50 minut po każdej pełnej godzinie do przystanku osobowego Milanówek Grudów.

WKD wprowadzi w soboty, niedziele i święta podstawowej częstotliwości kursowania co 20 min. na trasie pomiędzy stacją Podkowa Leśna Główna i stacją Warszawa Śródmieście WKD. Pociągi ze stacji Warszawa Śródmieście WKD będą wyjeżdżały co 20 minut w następującym układzie: 20 minut po każdej pełnej godzinie do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska; 40 minut po każdej pełnej godzinie do przystanku osobowego Milanówek Grudów: każda pełna godzina – do stacji Podkowa Leśna Główna.

Uruchomienie dodatkowych pociągów spowoduje, iż przesunięciu ulegną odjazdy ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska oraz z przystanku osobowego Milanówek Grudów (z uwagi na zróżnicowanie częstotliwości kursowania pociągów w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta). I tak ze stacji „Grodzisk Mazowiecki Radońska" 31 lub 41 minut po każdej pełnej godzinie (średnio 4 minuty wcześniej) w dni powszednie w zależności od pory dnia (wyłączając kursy w godz. szczytu) oraz 31 minut po każdej pełnej godzinie w soboty, niedziele i święta z przystanku osobowego „Milanówek Grudów": 8 minut po każdej pełnej godzinie (średnio 2 minuty wcześniej) w dni powszednie oraz 58 minut po każdej pełnej godzinie (średnio 12 minut wcześniej) w soboty, niedziele i święta.

