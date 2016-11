Kolej zmienia rozkład jazdy

Nowy rozkład jazdy Kolei Mazowieckich wejdzie w życie 11 grudnia 2016 r. i bez zmian będzie obowiązywał do marca 2017 r.

Jak zapewnia przewoźnik na większości linii układ połączeń nie ulegnie zmianie. Na utrudnienia muszą się przygotować podróżni korzystający z przejazdów na liniach, gdzie trwają lub rozpoczną się remonty.

Rozkład w zmienionym kształcie będzie funkcjonować do 11 marca 2017 r.

- W rozkładzie jazdy 2016/2017 udało się wprowadzić kilka nowych połączeń, np. bezpośrednie połączenie z Ostrołęki do Warszawy. Dobrą wiadomością jest także to, że na szlakach Mazowsza pojawi się więcej zmodernizowanych składów - powiedział o nowym rozkładzie Dariusz Grajda, członek zarządu, dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich.

Najważniejsze zmiany na poszczególnych liniach.

Linia nr 1 Warszawa - Skierniewice

Ilość połączeń nie ulegnie zmianie. Pojazdy, które będą obsługiwać pociągi na linii Warszawa - Skierniewice (oprócz 1 pary) to ezt 45WE „Impuls". Pociągi „Wiedenka" i „Bolimek" będą obsługiwane przez wagony piętrowe. Pasażerowie muszą przygotować się na spore utrudnienia w ruchu pociągów związane z modernizacją linii 447 na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki. Wg wstępnych założeń utrudnienia rozpoczną się w połowie roku, a ich kulminacja nastąpi we wrześniu 2017 r. Wówczas pociągi kursujące linią podmiejską zostaną zastąpione komunikacją autobusową.

Linia nr 2 Warszawa - Łuków

Ilość połączeń pozostaje taka, jak w rozkładzie jazdy edycji 2015/2016. Nowością będzie pociąg przyspieszony, wprowadzony na prośbę pasażerów, odjeżdżający z Warszawy Centralnej o 17.30 i przyjeżdżających do Siedlec o 18.33.

Linia nr 3 Warszawa - Kutno

Ilość połączeń pozostaje taka, jak w rozkładzie jazdy edycji 2015/2016. Dla wygody podróżnych pociągi przyspieszone jadące w obecnym rozkładzie z Sochaczewa do Warszawy Gdańskiej w nowym rozkładzie pojadą linią średnicową dalekobieżną, a będą to: pociąg odjeżdżający z Łowicza o godz. 4.53 i przyjeżdżający do Warszawy Centralnej o godz. 6.00 oraz pociąg z Warszawy Centralnej o godz. 15.05 i dojeżdżający do Łowicza o godz. 16.14. Pociąg odjeżdżający w obecnym rozkładzie z Warszawy Śródmieście po godz. 21.00 do Sochaczewa w dni robocze będzie kursował w wydłużonej relacji, tj. do Łowicza.

Linia nr 6 Warszawa Wileńska - Małkinia

Zakończyła się główna faza modernizacji linii, w związku z czym zwiększy się częstotliwość kursowania pociągów, przede wszystkim na odcinku Warszawa Wileńska – Wołomin Słoneczna. W godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego pociągi na tym odcinku będą kursowały ze średnią częstotliwością co 10 minut, poza szczytem - co około 15 minut. Pojawi się też więcej pociągów kursujących linią średnicową, tj. 2 pary połączeń z Warszawy Zachodniej w relacji wydłużonej do Wołomina.

Linia nr 7 Warszawa - Dęblin

Ilość połączeń pozostaje na poziomie z obecnie obowiązującego rozkładu jazdy. Pasażerowie muszą przygotować się na planowaną modernizację linii, która spowoduje jej zamknięcie na odcinku Garwolin (lub Pilawa) – Dęblin, i uruchomienie na tym odcinku autobusowej komunikacji zastępczej. Na pozostałym odcinku nadal będą kursowały pociągi. Zmiany na linii wejdą 11 czerwca 2017 r.

Linia nr 8 Warszawa - Skarżysko-Kamienna

Wciąż trwa modernizacja linii. Najpoważniejsze utrudnienia powinny zakończyć się w czerwcu 2017 r. Od 11 grudnia, w związku z otwarciem do ruchu dwóch torów na odcinku Warszawa Okęcie – Piaseczno, nieznacznemu zwiększeniu ulegnie liczba połączeń na tym odcinku.

Linia nr 9 Warszawa - Działdowo

Rozkład nie ulegnie zbyt dużym zmianom. Na Moście Gdańskim ruch pociągów wciąż będzie się odbywał po jednym czynnym torze. W związku z planowanym na 12 marca 2017 r. rozpoczęciem modernizacji linii na odcinku Warszawa Zachodnia p.8 - Warszawa Gdańska, pasażerowie muszą przygotować się na zawieszenie przewozów na tym odcinku na około rok.

Linia nr 21 Siedlce - Czeremcha

Rozkład pozostaje niezmieniony.

Linia nr 31 Kutno – Sierpc

Na linii pojawią się dwie pary nowych połączeń, które zniwelują dłuższe przerwy w kursowaniu pociągów, a także pozwolą na nawiązanie większej ilości skomunikowań w stacji Kutno.

Linia nr 61 Tłuszcz – Ostrołęka

W związku z pracami prowadzonymi przez PKP PLK na tej linii w 2016 r. w nowym rozkładzie nieznacznemu skróceniu ulegnie czas przejazdu pociągów na tej linii. Dodatkowo pojawi się bezpośrednie połączenie Ostrołęki z Warszawą. Pasażerowie mogą także spodziewać się lepszych skomunikowań w stacji Tłuszcz z pociągami kursującymi do Warszawy i z Warszawy, jak również bardziej stabilnego rozkładu jazdy.

Linia nr 81 Dęblin – Radom

Rozkład jazdy nie ulegnie zmianie. Spora część połączeń będzie obsługiwana zmodernizowanymi składami EN57AL.

Linia nr 82 Radom - Drzewica

Rozkład pozostanie podobny do obecnie obowiązującego. W związku z modernizacja przeprowadzoną przez PKP PLK czas przejazdu na szlaku Radom - Drzewica skrócił się o 15 minut.

Linia nr 91 Nasielsk – Sierpc

Na linii pojawi się dodatkowa para połączeń, która zmniejszy przerwę w kursowaniu pociągów w godzinach międzyszczytowych. Dodatkowo część pociągów będzie kursować w wydłużonej relacji, czyli do Nowego Dworu Mazowieckiego i z Nowego Dworu Mazowieckiego, dzięki czemu zapewni lepsze skomunikowanie z pociągami lotniskowymi kursującymi do Warszawy i z powrotem. Pociągi kursujące w rozkładzie jazdy 2015/2016 w relacji Sierpc – Warszawa Gdańska, w związku z utrudnieniami na Moście Gdańskim oraz zapewnieniem skomunikowań zostały skierowane do Tłuszcza z pominięciem Warszawy.

