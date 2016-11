Łatwiej przez tory

Trzy bezkolizyjne przejazdy przez tory kolejowe powstaną w Rembertowie i Wesołej.

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z Miastem Warszawa na budowę dwóch tuneli oraz wiaduktu na linii z Warszawy do Sulejówka.

- Ruch kolejowy na linii w kierunku Sulejówka i Mińska Mazowieckiego jest bardzo intensywny, a w ciągu ostatnich lat przybyło również samochodów. Wspólnie z miastem wypracowaliśmy umowę na przeprowadzenie inwestycji, która usprawni komunikację i podwyższy poziom bezpieczeństwa pociągów. Koszt będzie rozłożony pół na pół – powiedziała Sławomira Wierzchowska, dyrektor Regionu Centralnego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W pierwszym etapie przedsięwzięcia, w latach 2017-18, opracowana zostanie dokumentacja projektowa, pozyskane stosowne decyzje administracyjne (tym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) i potrzebne grunty.

Drugi etap inwestycji obejmie budowę i formalności związane z rozliczeniem inwestycji. Po wyborze wykonawcy inwestycja będzie skoordynowana tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpływała na ruch w mieście i na kolei. Po wybudowaniu o obiekty będzie dbało miasto, kolej będzie zarządzała infrastrukturą służącą ruchowi pociągów.

- Chcemy aby budowa trzech skrzyżowań bezkolizyjnych odbywała się równolegle. To pozwoli na szybsze oddanie inwestycji i ograniczy utrudnienia. Planujemy, że prace budowlane rozpoczną się w 2019 roku i zakończą w 2021 – powiedziała Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta Warszawy.

W ramach wspólnej inwestycji wybudowany zostanie wiadukt drogowy na ul. Chełmżyńskiej na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 2 z ulicą w okolicy istniejącego przejazdu jednopoziomowego, tunel wraz z układem drogowym w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. gen. A. Chruściela "Montera" i tunel wraz z układem drogowym w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 – ul. Okuniewską.

Szacowany koszt całego przedsięwzięcia to ok. 115 mln zł, w tym roboty budowlane ok. 90 mln zł. Miasto i PKP PLK S.A. pokryją je po połowie. PLK wpisały zadanie budowy tuneli i wiaduktu w projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami". W ramach tego zadania na Mazowszu kolej zamierza wybudować także tunele w Sulejówku. Łącznie w projekcie zarządca infrastruktury przeznaczy 400 mln zł na modernizację przejazdów kolejowo-drogowych i budowę skrzyżowań bezkolizyjnych.

zyciewarszawy.pl