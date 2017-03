Kolej jedzie inaczej

Od niedzieli zmieniają się rozkłady jazdy pociągów na liniach lokalnych. Inaczej pojedzie "kaemka" i SKM.

Powodem zmian jest kolejna faza remontów na liniach kolejowych w warszawskim węźle.

Jak informują urzędnicy Kolei Mazowieckich zmianie ulegną godziny kursowania pociągu „Dragon". Z Warszawy Wschodniej pociąg wyruszy o godz. 8.24 i dojedzie do Krakowa na godz. 11.16. Z Krakowa pociąg wyjedzie o godz. 15.49, a do Warszawy dotrze o godz. 18.46.

W związku z zamknięciem dla ruchu pociągów odcinka Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska, od 12 marca 2017 r. (przez ok. 15 miesięcy) pociągi SKM linii S9 i KM linii R9 (kierunek Nasielsk, Ciechanów, Mława, Działdowo) rozpoczynające lub kończące bieg na stacji Warszawa Zachodnia peron 8, kursować będą tylko do stacji Warszawa Gdańska.

W związku z tym na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Koło – Warszawa Kasprzaka – Warszawa Zachodnia podróżni mogą korzystać z połączeń alternatywnych, a bilety Kolei Mazowieckich i Zarządu Transportu Miejskiego będą wzajemnie honorowane.

Ponadto w związku z trwającą modernizacją linii kolejowej na odcinku Warszawa Okęcie – Czachówek Południowy oraz pracami nad przebudową ul. Marynarskiej i linii tramwajowej na Służewiec przedłużone zostaje honorowanie biletów KM w szeregu środków transportu ZTM na odcinku Warszawa – Piaseczno.

Równocześnie, we wszystkich pociągach KM na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Jeziorki honorowane będą wszystkie rodzaje biletów z oferty ZTM.

Szczegółowe zmiany SKM

W związku ze wstrzymaniem ruchu pociągów S9 na linii obwodowej, wprowadzone zostaną specjalne zasady honorowania biletów pomiędzy ZTM a KM.

W ramach poprawy dojazdu w rejon wyłączonych z obsługi przystanków kolejowych linia 414 będzie zatrzymywała się również (na żądanie) na przystankach PKP Toruńska i PKP Koło. Ponadto pasażerowie chcący dojechać do przystanku Warszawa Koło mogą skorzystać z linii autobusowych: 112, 132, 134, 156 z przesiadką do linii 186 na przystanku Os. Potok.

By dotrzeć do przystanku Warszawa Kasprzaka, oprócz wymienionych wyżej linii autobusowych można skorzystać również z dwóch innych połączeń. Na Dworcu Gdańskim można wsiąść w tramwaj linii 1 a następnie na przystanku Okopowa przesiąść się do tramwajów linii: 13, 26 lub 27. Ewentualnie można „jedynką" dojechać do ronda Daszyńskiego i przesiąść się do autobusów linii: 105, 109, 155, 171, 178 lub 190.

Do Dworca Zachodniego od strony Legionowa najprościej można dotrzeć pociągami SKM linii S3 lub KM linii RL. Alternatywnie można na Dworcu Gdańskim wsiąść do metra i ze stacji Warszawa Śródmieście można do Warszawy Zachodniej dojechać pociągami.

Z powodu napraw gwarancyjnych infrastruktury kolejowej, nocą z 11 na 12 oraz z 25 na 26 kwietnia wyłączane będą z ruchu poszczególne tory. Spowoduje to zmianę w organizacji ruchu pociągów, w kursach późnowieczornych, na linii S1 i S2.

4 maja planowane jest rozpoczęcie pierwszego etapu prac w zakresie modernizacji linii podmiejskiej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki. W pierwszym etapie zamykany będzie jeden z torów dalekobieżnych na tym odcinku. Dlatego część pociągów dalekobieżnych będzie kursowała po układzie podmiejskim pomiędzy pociągami KM i SKM. W konsekwencji rozkład jazdy S1 zostanie zmodyfikowany. Pogorszy się regularność odjazdów na odcinku pruszkowskim i częściowo również na odcinku otwockim. Żaden z pociągów S1 nie został jednak odwołany.

Z powodu remontu toru dojazdowego ze stacji postojowej SKM na Szczęśliwicach do Dworca Zachodniego, w dniach 13.03 – 20.04 pociągi SKM rozpoczynające kursowanie na stacji Warszawa Zachodnia będą odjeżdżać z peronów 6 i 7. Dodatkowo, od 7 kwietnia (od godz. 22.00) do 10 kwietnia do godz. 5.00 zamknięty będzie tor nr 4 na linii podmiejskiej pomiędzy stacjami Warszawa Włochy i Warszawa Zachodnia. W tym czasie pociągi S1 w kierunku wschodnim (Otwock) na stacji Warszawa Zachodnia będą zatrzymywać się przy peronie 4 i 5.

W związku ze szlifowaniem szyn na odcinku Warszawa Praga – Legionowo wymuszającym konieczność zamykania wybranych odcinków torów – w godzinach późnowieczornych wybrane pociągi S3 i S9 będą miały zmieniony rozkład jazdy. Pociąg linii S3 odjeżdżający z Lotniska Chopina o godz. 22.24 11 kwietnia dojedzie tylko do Dworca Wschodniego. W inne wybrane dni będzie miał wydłużony postój na stacji Warszawa Wschodnia lub na stacji Warszawa Centralna.

zyciewarszawy.pl