Kolej kupuje pociągi i buduje

Koleje Mazowieckie startują z przetargiem na dostawę 71 składów i budowę hali warsztatowej w Sochaczewie.

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na dostawę 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Wartość zamówienia to ponad 2 miliardy 271 milionów złotych (netto). Ponadto zostało wszczęte postępowanie na wybór partnera prywatnego na budowę hali napraw pojazdów dla poziomu utrzymania P4 w Sochaczewie.

Koleje Mazowieckie eksploatują obecnie 316 pojazdów kolejowych, są to głównie elektryczne zespoły trakcyjne (ezt), wagony piętrowe do składów pus-pull i spalinowe autobusy szynowe. W dalszym ciągu większość pojazdów użytkowanych przez KM to pojazdy po modernizacjach, ale w dużym stopniu wyeksploatowane. Dlatego spółka zamierza wycofać z ruchu do 2022 roku 39 ezt i zastąpić je nowoczesnymi składami. KM planuje zatem zakupy nowego taboru, co zapewni zwiększenie potencjału przewozowego, a także podniesie jakość świadczonych usług i poziom bezpieczeństwa.

- Chcemy nabyć większą liczbę taboru jednego typu, co ma niebagatelne znaczenie przy jego eksploatowaniu. Pozyskanie nowych pojazdów przełoży się także na zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów po Mazowszu. Będziemy mogli również zwiększyć zestawienie pociągów, a równocześnie zapewnić większą rezerwę taborową, co wpłynie pozytywnie na realizację rozkładu jazdy pociągów – mówi Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny KM.

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na dostawę 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych w latach 2018 – 2022 wraz z pakietami naprawczo-pozderzeniowymi, szkoleniami pracowników w zakresie obsługi dostarczonych pojazdów i dostawą symulatora. W zakres zamówienia wchodzi także wieloletnie serwisowanie taboru przez producenta (wykonawcę).

Plan zakupu 71 nowych ezt obejmuje:61 ezt pięcioczłonowych, które zostaną skierowane głównie do obsługi połączeń w relacjach: Warszawa - Działdowo , Sochaczew - Warszawa - Celestynów, Skierniewice - Warszawa - Mińsk Mazowiecki, Góra Kalwaria - Czachówek - Warszawa - Modlin, Warszawa - Tłuszcz; 10 ezt dwuczłonowych, które zostaną skierowane do obsługi połączeń Radom - Drzewica, Radom - Skarżysko-Kamienna, Radom - Dęblin czy Radom - Warka.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy przewoźnik kolejowy ma obowiązek utrzymywać swoje pojazdy kolejowe we właściwym stanie technicznym, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

- Obecnie dysponujemy kilkunastoma różnymi typami taboru. Taka sytuacja stwarza spore problemy związane z ich utrzymaniem, szczególnie w poziomie utrzymania P4, planowaniem napraw, czasochłonnością postępowań przetargowych, cenami, terminowością czy jakością tych napraw – mówi Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny KM.

Z tych względów, a także w związku z faktem, że przeglądy taboru w poziomie P4 są z punktu widzenia eksploatacyjnego szczególnie istotne, zarząd spółki „Koleje Mazowieckie – KM" uznał za stosowne rozbudowę Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru w Sochaczewie. W tym celu w sąsiedztwie obecnej Sekcji zostały dokupione grunty o powierzchni ponad 6,5 ha.

- Po wyborze partnera prywatnego, najlepiej branżowego, spółka KM zawrze z nim wieloletnią umowę o PPP, w której zagwarantuje przekazanie do napraw w poziomie P4 całego posiadanego taboru, czyli elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów piętrowych, lokomotyw elektrycznych i szynobusów spalinowych. Umowa o PPP zostanie zawarta na 20 lat. Po zakończeniu umowy, baza utrzymaniowo – naprawcza zostanie przekazana spółce, ale w takim stanie, aby możliwe było dalsze utrzymywanie tam taboru KM w poziomie P4 – dodał Czesław Sulima.

Szacunkowa wartość projektu, równowartość szacowanych kosztów napraw taboru KM w poziomie P4 wyniesie ponad 1,3 mld zł netto.

Rozpoczęcie budowy hali w Sochaczewie planowane jest w drugiej połowie 2018 r., a zakończenie w 2020 r.

zw.com.pl