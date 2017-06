Bilet wycieczkowy dłużej

Od środy do niedzieli można taniej jeździć pociągami Kolei Mazowieckich.

źródło: materiały prasowe Szynobus Kolei Mazowieckich +zobacz więcej

Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" informuje, że przy przejazdach na podstawie biletów wycieczkowych w pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie, dzień 16 czerwca 2017 r. należy traktować jako dzień wolny od pracy.

Oznacza to, że oferta bilet wycieczkowy obowiązuje w terminie od 14 czerwca 2017 r. (środa) od godz. 18 do 18 czerwca 2017 r. (niedziela) do północy.

Na podstawie biletu wycieczkowego będzie można korzystać z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich w relacji do 200 km. Termin ważności biletu wycieczkowego „tam" lub „tam i z powrotem" (bez względu na odległość) wynosi jeden dzień. Podróż musi być ukończona do godz. 24.00 terminu ważności biletu.

