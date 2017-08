Jeden bilet na wiele pociągów

Można kupić Wspólny Bilet Samorządowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkich pociągach uruchamianych przez kilku przewoźników.

Można na nich jechać w pociągach następujących przewoźników : Koleje Mazowieckie, Warszawską Kolej Dojazdową, Koleje Śląskie, Koleje Małopolskie, Arrivę, Koleje Wielkopolskie, Koleje Dolnośląskie i Łódzką Kolej Aglomeracyjną.

Oferta została opracowana przez Związek Samorządowych Pracodawców Kolejowych.

- To pierwsze wspólne przedsięwzięcie Związku Samorządowych Pracodawców Kolejowych – mówi Dariusz Grajda, prezes związku. - Wspólny bilet samorządowy ma przede wszystkim ułatwić przemieszczanie się pomiędzy regionami i zachęcić mieszkańców Polski do częstszych podróży pociągami. To pilotaż, dlatego oferta nie obowiązuje jeszcze u wszystkich przewoźników, którzy tworzą związek. Będziemy sukcesywnie ją rozbudowywać – zapowiada Grajda.

Wspólny Bilet Samorządowy to pierwsza tego typu oferta kolejowa w Polsce. Bilet kosztuje 38 złotych i jest ważny przez 24 godziny. Można na nim podróżować na 62 liniach, obsługujących ponad 950 stacji na terenie 12 województw. Oferta jest dostępna w następujących kanałach dystrybucji Kolei Mazowieckich: w kasach biletowych, biletomatach, przez telefon komórkowy za pomocą aplikacji SkyCash oraz przez Internet.

Wspólny Bilet Samorządowy można kupić już na tydzień przed planowaną podróżą. 11 kolejowych spółek samorządowych zrzeszonych w ZSPK obsługuje dziś ponad 4800 kilometrów linii kolejowych, zatrudniając 6265 pracowników. Liczba wykorzystywanego taboru, wliczając człony elektrycznych zespołów trakcyjnych, wynosi dziś 1473 wagony oraz 43 lokomotywy i stanowi bardzo poważny i stale rosnący udział na polskim rynku kolejowym.

W roku 2016 przewoźnicy zrzeszeni w związku przewieźli ponad 133 miliony pasażerów, co stanowiło 46 proc. liczby wszystkich podróżujących koleją w Polsce. Na drugim miejscu znalazły się Przewozy Regionalne (obecnie Polregio) z wynikiem 27 proc. a na trzecim PKP Intercity - 13 proc.

zw.com.pl