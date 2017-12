Kolej zmienia rozkład jazdy

Kolej wprowadza 10 grudnia nowy rozkład jazdy i od razu także do niego korektę, z powodu remontów torów.

Korekta będzie obowiązywać do 10 marca 2018 r.

- Rozkład jazdy edycji 2017/2018 został skonstruowany na bazie rozkładu obowiązującego jeszcze do 9 grudnia. Nie ukrywam, że z uwagi na szeroko zakrojone prace modernizacyjne prowadzone przez zarządcę będzie to trudny rok. Remonty na liniach 447 oraz 7 są i będą szczególnie odczuwalne przez naszych podróżnych. Prosimy ich o wyrozumiałość i zapewniamy, że dołożymy starań, by niedogodności związane z zastąpieniem ruchu pociągów autobusami były jak najmniej odczuwalne. Od chwili uruchomienia autobusowej komunikacji zastępczej poczyniliśmy wiele zmian z myślą o osobach korzystających z przejazdu autobusami. Tak samo będzie i w kolejnych miesiącach. Będziemy słuchać naszych pasażerów i w miarę możliwości udoskonalać rozkład i wprowadzać w nim modyfikacje - zapewnił Dariusz Grajda, członek zarządu, dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich.

A tak nowy rozkład jazdy przedstawia się na poszczególnych liniach obsługiwanych przez Koleje Mazowieckie:

Linia nr R1 Warszawa – Skierniewice

Na linii nr 447 będzie kontynuowany remont. Pociągi nie będą zatrzymywać się na odcinku Warszawa Włochy – Milanówek, a za nie będzie kursować zastępcza komunikacja autobusowa. Rozkład jazdy autobusów będzie funkcjonował podobnie, jak w dotychczasowym rozkładzie.

Linia nr R2 Warszawa – Łuków

W związku z budową wiaduktu w stacji Warszawa Rembertów w godzinach późno wieczornych pociągi nie będą zatrzymywać się na tej stacji. Na odcinku Warszawa Wesoła – Warszawa Rembertów zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa obowiązująca w następujących dniach:

· od 15 do 19 stycznia od 23.10 do 4.40 dnia następnego;

· od 5 lutego do 22 lutego w (1)(2)(3)(4) od 23.10 do 4.40 dnia następnego;

· od 5 do 6 marca od 23.10 do 4.40 dnia następnego.

Linia nr R3 Warszawa – Łowicz

W dalszym ciągu będą prowadzone prace związane z remontem stacji Łowicz Główny. Część pociągów skończy bieg w stacji Bednary, natomiast na odcinku Bednary – Łowicz Główny będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa. Dodatkowo, w związku z remontem linii nr 447, wciąż będą występowały utrudnienia w stacji Warszawa Włochy. Niektóre pociągi będą miały zmieniony rozkład jazdy, część z nich zostanie odwołana.

Linia nr R6 Warszawa – Małkinia

Od wejścia w życie nowego rozkładu jazdy pociągów cała linia obsługiwana będzie zmodernizowanymi ezt EN57AL. Poprawi to komfort podróżowania, a także skróci czas podróży od 2 minut (w relacji Warszawa Wileńska - Wołomin Słoneczna) do ok. 8 minut (w relacji Warszawa Wileńska – Małkinia).

W dalszym ciągu będą prowadzone prace związane z modernizacją linii E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok. Prace będą dotyczyły odcinka Łochów - Sadowne Węgrowskie – Małkinia. Wybrane połączenia na tym odcinku zostaną obsłużone zastępczą komunikacją autobusową. Pierwsza korekta rozkładu dla linii będzie obowiązywać do 31 stycznia, kolejna wejdzie w życie 1 lutego 2018 r. Część pociągów KM na tym odcinku zostanie odwołana i zastąpiona komunikacją autobusową.

Linia nr R7 Warszawa – Dęblin

Nadal będą prowadzone prace związane z modernizacją linii, w związku z czym linii dotyczą dwie korekty rozkładu - od 10 grudnia 2017 r. do 18 lutego 2018 r. i od 19 lutego do 10 marca 2018 r. Dodatkowo od 20 stycznia zastępcza komunikacja autobusowa zostanie wydłużona o odcinek Pilawa – Garwolin - autobusy zastąpią pociągi na całym odcinku Pilawa – Dęblin. W terminie do 18 lutego utrudnienia związane będą z pracami prowadzonymi w stacji Otwock. Natomiast od 19 lutego, w związku z budową tunelu drogowego, ruch pociągów na odcinku Warszawa Falenica – Otwock będzie prowadzony po jednym czynnym torze. Czas przejazdu pociągów wydłuży się, zaś część pociągów zostanie odwołana lub skrócona do stacji Warszawa Falenica. Wybrane pociągi SKM Warszawa dojadą tylko do p.o. Świder.

Linia nr R8 Warszawa – Skarżysko Kamienna

Od 10 grudnia zwiększy się ilość pociągów do i z Piaseczna w stosunku do obecnego rozkładu jazdy o 6 połączeń. Obecnie nie przewiduje się większych utrudnień na linii.

Linia nr R9 Warszawa – Działdowo

W związku z modernizacją infrastruktury, ruch pociągów będzie wstrzymany na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia p.8. Ruch pociągów na Moście Gdańskim w dalszym ciągu będzie odbywać się po jednym czynnym torze.

Linia nr R27 Sierpc - Nasielsk

Od 26 lutego do 2 marca na odcinku Sierpc – Raciąż oraz od 3 do 10 marca na odcinku Płońsk – Raciąż ruch pociągów zostanie wstrzymany z powodu prac naprawczych. W zamian będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa.

Na pozostałych liniach nie przewiduje się większych utrudnień. Rozkład jazdy pozostanie zbliżony do obecnego.

Przypomnijmy, że Koleje Mazowieckie uruchamiają codziennie około 800 pociągów obsługujących 15 linii kolejowych. Każdego dnia z przejazdów pociągami KM korzysta około 170 tysięcy podróżnych.

zw.com.pl