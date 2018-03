Poważne problemy na kolei

Od 11-18 marca zaplanowane jest zamknięcie toru nr 3 podmiejskiej linii średnicowej na odcinku Warszawa Śródmieście – Warszawa Powiśle. To spowoduje olbrzymie trudności w poruszaniu się koleją po stolicy.

W znaczący sposób ograniczona zostanie liczba pociągów Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej, kursujących pomiędzy stacjami Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia. Pociągi KM, kursujące torami podmiejskimi na linii średnicowej w kierunku wschodnim, pojadą torami dalekobieżnymi przez stację Warszawa Centralna, z pominięciem przystanków: Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion. W przeciwnym kierunku pociągi kursować będą bez zmian, przez Warszawę Śródmieście.

Ponadto część pociągów kończyć będzie bieg na stacji Warszawa Wschodnia (dla pociągów jadących ze wschodu) lub Warszawa Zachodnia (dla pociągów jadących od zachodu). Zmieni się również rozkład jazdy większości pociągów KM.

Pociągi SKM linii S1 kursować będą w skróconej relacji Otwock – Warszawa Powiśle (część kursów zostanie skrócona do stacji Warszawa Wschodnia), linii S2 kursować będą w skróconej relacji Sulejówek Miłosna – Warszawa Wschodnia. Uruchomiona zostanie linia S20, kursująca w 1. strefie na odcinku Warszawa Śródmieście – Warszawa Lotnisko Chopina. Dodatkowo nastąpi zmiana rozkładów jazdy linii S3, S9 oraz ZS7.

W czasie prowadzonych prac obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów.

W pociągach Kolei Mazowieckich będą honorowane na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia (w obu kierunkach) wszystkie bilety ważne na przejazdy pociągami Spółek "Przewozy Regionalne" sp. z o.o., „Łódzka Kolej Aglomeracyjna" sp. z o.o. - ŁKA Sprinter. Na odcinku Warszawa Śródmieście – Warszawa Zachodnia (w obu kierunkach) wszystkie bilety ważne na przejazdy pociągami Warszawskiej Kolei Dojazdowej, w tym bilety pracownicze Bilet bezpłatny.

Bilet jednorazowy WKD skasowany w pociągu WKD będzie ważny na dalszy przejazd pociągiem KM wyłącznie w strefie czasowej określonej na bilecie, pod warunkiem zachowania czasu ważności strefy czasowej zawartej na bilecie. Podróżny zamierzający odbyć przejazd pociągiem KM, a posiadający nie skasowany bilet jednorazowy WKD, zobowiązany będzie wejść do pociągu KM pierwszymi drzwiami (licząc od czoła pociągu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu zalegalizowania biletu,

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów w odpowiednich strefach) w 1. i 2. strefie biletowej na zasadach i w obszarze, zgodnych z ofertą „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD" i zasadami honorowania w ZKA na linii 447. Pasażerowie z biletami „kartonikowymi" ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia podróży w formacie 24-godzinnym, czyli np. 11.03. godz. 08:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Bilety Kolei Mazowieckich (wszystkich rodzajów, wydane do odpowiednich stacji lub sieciowe) będą honorowane na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia (w obu kierunkach) w pociągach Spółek "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.; „Łódzka Kolej Aglomeracyjna" sp. z o.o. - ŁKA Sprinter oraz na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Warszawa Zachodnia WKD (w obu kierunkach) w pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej,

Będą też honorowane we wszystkich pociągach SKM oraz w autobusach i tramwajach na trasach: Pl. Zawiszy – Raszyńska – Żwirki i Wigury – Lotnisko Chopina, Dw. Wschodni – Kijowska – Targowa – al. Zieleniecka – aleja i most Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie/Grójecka – Kopińska – Dw. Zachodni, Dw. Wschodni – Lubelska – Grochowska – Zamoyskiego – Sokola – Metro Stadion Narodowy, Dw. Wileński – Targowa – Grochowska – Chłopickiego – PKP Olszynka Grochowska, Dw. Wileński – al. Solidarności – Rondo Kercelak, Rondo Radosława – al. Jana Pawła II - Dw. Centralny, Dw. Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – pl. Zawiszy, Dw. Gdański – Marszałkowska – Waryńskiego / Marszałkowska – Nowowiejska – Metro Politechnika, Dw. Wileński – Targowa – Ratuszowa – Starzyńskiego – Most Gdański – Słomińskiego – Dw. Gdański, PKP Olszynka Grochowska – Chłopickiego – Szaserów – Wiatraczna – al. Stanów Zjednoczonych – most Łazienkowski – Lecha Kaczyńskiego – Wawelska – Kopińska – Al. Jerozolimskie – Dw. Zachodni.

Ponadto w pociągach metra linii M1 na odcinku Dw. Gdański – Politechnika, linii M2 na odcinku Dw. Wileński – Rondo Daszyńskiego.

Bilety ŁKA (wszystkich rodzajów, wydane do odpowiednich stacji lub sieciowe) będą honorowane we wszystkich pociągach SKM kursujących na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia.

