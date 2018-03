Z biletem kolejowym do teatru

W akcji „Koleją do Kultury" uczestniczą już 32 placówki kulturalne - z Mazowsza, Lubelszczyzny, Pomorza i Krakowa.

Do 31 grudnia 2018 r. pasażerowie Kolei Mazowieckich znów mogą korzystać z atrakcyjnych zniżek na spektakle, wystawy i inne wydarzenia kulturalne - wystarczy, że okażą bilet na dowolny pociąg KM.

- To już druga odsłona akcji „Koleją do Kultury", która - zdaniem Dariusza Grajdy, członka zarządu KM - łączy kolej i kulturę, nie tylko na Mazowszu. Główną ideą, jaka przyświeca akcji, jest promocja instytucji kulturalnych oraz zwrócenie uwagi podróżnych Kolei Mazowieckich na szeroki wachlarz proponowanych przez nie wydarzeń, które już po raz drugi przyłączyły się do akcji.

- Zasady są proste - wystarczy okazać dowolny bilet na pociąg KM w placówce, która jest partnerem akcji. W ten prosty sposób można poznać historię, tradycję i przyrodę Mazowsza, obejrzeć spektakl, wystawę, pójść na koncert czy wziąć udział w wydarzeniu kulturalnym - i to z atrakcyjną zniżką – dodaje Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich.

Z takiej zniżki może skorzystać każdy, kto kupi bilet na pociąg KM – zarówno w kasie biletowej, jak również u kierownika pociągu. Bilet może być kartonikowy, zakodowany na Karcie Mazowieckiej lub zakupiony za pomocą systemu SkyCash. W dwóch ostatnich przypadkach należy zachować potwierdzenie zakupu biletu. Należy pamiętać, że ze zniżkowego biletu do instytucji kultury można skorzystać w ciągu 30 dni po upływie terminu ważności biletu na pociąg. Podstawą do skorzystania ze zniżek jest każdy rodzaj biletu – jednorazowy, okresowy czy też zakupiony w ofercie specjalnej. Akcja dotyczy także biletów na pociąg „Słoneczny".

Każdy z 32 partnerów akcji przygotował atrakcyjne rabaty. Listę partnerów akcji oraz szczegóły oferowanych zniżek można znaleźć na stronie internetowej spółki KM oraz na stronie poświęconej akcji: www.dokultury.mazowieckie.com.pl.

