Kolej zaprasza na majówkę

Koleje Mazowieckie przygotowały ofertę specjalną dla miłośników tego sposobu podróżowania czyli Bilet Turysty.

Z oferty Bilet Turysty będzie można skorzystać od 27 kwietnia do 6 maja 2018 r. Bilet można zakupić w kasach i biletomatach.

Bilet Turysty zakupiony po 27 kwietnia 2018 r. ważny jest do 6 maja 2018 r.

Bilet Turysty jest biletem sieciowym imiennym i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KM, na obszarze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Małkinia, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko Kam., Drzewica.

Bilet Turysty ma 10-dniowy termin ważności, licząc od daty wydania lub daty wskazanej przez podróżnego. Uprawnia do podróżowania przez trzy dowolnie wybrane dni w terminie ważności biletu.

Do biletu wydawany jest karnet, na którym podróżny dokonuje legalizacji rozpoczęcia każdego z trzech dni ważności biletu. Cena biletu jest zryczałtowana i wynosi według taryfy normalnej 67 zł. Od ceny tej nie stosuje się ulg.

Bilet lotniskowy to kolejna oferta, którą polecają Koleje Mazowieckie. Ci, którzy wybierają się nieco dalej i zamierzają poruszać się samolotem, mogą dojechać na lotnisko na podstawie biletu lotniskowego w atrakcyjnej cenie. Zakup biletu umożliwia zarówno podróż pociągiem z centrum Warszawy do stacji PKP Modlin, jak i przejazd ze stacji kolejowej w Modlinie do samego terminalu, a także 75-minutową podróż środkami komunikacji ZTM w obrębie I strefy biletowej. Bilet dostępny jest w tradycyjnej kasie, jak i w biletomacie czy przez telefon i internet. Pociągi lotniskowe obsługiwane są pojazdami „Elf", posiadającymi udogodnienia także dla osób niepełnosprawnych.

Kursują średnio co godzinę, z centrum miasta dojeżdżają do PKP Modlin w około 45 minut. Cena biletu to 19 zł.

