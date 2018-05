Pociągi do remontów

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki” wykonają naprawy pojazdów Kolei Mazowieckich

Umowa dotycząca wykonania ośmiu napraw ezt EN57. W ramach tzw. prawa opcji zamówienie może zostać poszerzone o dodatkowo siedem napraw w tym samym poziomie.

- W parku taborowym Kolei Mazowieckich znajduje się obecnie 47 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57. To starsze pojazdy, które stopniowo wycofujemy z eksploatacji. Zanim to nastąpi, jednostki te będą jeszcze kursowały na niektórych liniach. Chcemy, by podróżni, którzy będą korzystać z naszych z pociągów, mieli zapewnione bezpieczne i komfortowe warunki jazdy. A temu właśnie mają służyć naprawy w poziomie utrzymania P4 - powiedział Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny Kolei Mazowieckich.

W ramach napraw w składach zostaną wymienione wszystkie uszkodzone elementy techniczne oraz związane z wyposażeniem wnętrz, w tym m.in. fotele, szyby, układy hamulcowe, odświeżona zostanie malatura pojazdów, zostaną one także pokryte tzw. powłokami lakierniczymi „antygraffiti". W stałym zakresie naprawy ezt wykonawca dokona także "wymiany sprężyn sprzęgów międzywagonowych i czołowych na elementy elastomerowe oraz wyposaży sprzęgi międzywagonowe w zabezpieczenie przeciw rozerwaniu, dokona weryfikacji sprzęgów czołowych i międzywagonowych pod kątem wymiarowym (regeneracja do wymiarów naprawczych)". Ponadto zostaną wymienione wszystkie amortyzatory w wózkach jezdnych na fabrycznie nowe oraz dokonane wymiany generatorów SHP i CA na nowe.

- Umowa zawiera możliwość zlecenia do 15 sztuk napraw czyli 8 sztu w zakresie podstawowym i 7 sztuk jako prawo opcji, i ich sukcesywną realizację do 31 grudnia 2019 r. - powiedział Krzysztof Adamski, prezes zarządu, dyrektor generalny ZNTK „Mińsk Mazowiecki" S.A.

ZNTK „Mińsk Mazowiecki" wykona naprawę P4 pierwszego elektrycznego zespołu trakcyjnego w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania ezt do naprawy, natomiast naprawę każdego z pozostałych ezt w terminie nie dłuższym niż 40 dni kalendarzowych.

Koszt umowy to ponad 16,3 mln zł brutto.

