Pociąg Słoneczny wraca

Pociąg "Słoneczny" w ostatni weekend czerwca rusza na szlak Warszawa Zachodnia - Ustka. Ceny biletów pozostają takie, jak przed rokiem.

W ubiegłym roku z podróży "Słonecznym" skorzystało 111 tys. osób.

W swój pierwszy w tym roku kurs "Słoneczny" rusza 23 czerwca, a w ostatni 2 września. Start ze stacji Warszawa Zachodnia zaplanowany jest o godz. 6.29. Do Gdańska „Słoneczny" dotrze o godz. 9.41 i pojedzie w dalszą podróż do Ustki, gdzie dotrze na godz. 12.08.

Podróż „Słonecznym" z Warszawy Wschodniej do Gdańska trwa zaledwie 3 godziny, a do Ustki 5 godzin 26 min.

Z powrotem „Słoneczny" wyjedzie z Ustki o godz. 12.42, w Gdańsku będzie o godz. 15.03, a do Warszawy Zachodniej dojedzie o godz. 18.25. Pociąg będzie kursować codziennie, a w podróż nim można za darmo zabrać czworonoga lub rower.

- Warto wybrać się w podróż pociągiem „Słonecznym" co najmniej z dwóch powodów: jest to oferta bardzo atrakcyjna cenowo oraz pod względem komfortu jazdy. Połączenie będzie obsługiwane nowoczesnymi, klimatyzowanymi wagonami piętrowymi. W tym roku na pokład pociągu wraca catering, co tym bardziej podwyższa standard podróży – powiedział Dariusz Grajda, członek zarządu, dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich.

Cena za przejazd na trasie Warszawa Zachodnia - Ustka wynosi 60 zł, studenci zapłacą 29,40 zł. Do Trójmiasta bilet normalny kosztuje - 45 zł, a studencki 22,05 zł. Bilety można nabyć już od 23 maja.

Spółka Koleje Mazowieckie przygotowała także specjalną pulę 250 biletów w super cenie 25 zł, które będą dostępne od 1 do 30 czerwca lub do wysprzedania oferty. Bilety w specjalnej cenie będą do nabycia w kasach biletowych na dworcach Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście i Warszawa Gdańska.

Jak w ubiegłym roku podróżni, którzy zdecydują się na podróż nad morze „Słonecznym", kupując bilet na pociąg, w ramach akcji „Słoneczny wysyp rabatowy" otrzymają kartę rabatową, na podstawie której będą mogli skorzystać ze zniżek w wybranych obiektach na terenie Trójmiasta i Ustki.

Ponadto kupując bilet na pociąg „Słoneczny", można skorzystać z zniżek na spektakle, wystawy i inne wydarzenia kulturalne w ramach akcji „Koleją do Kultury". Partnerami akcji są placówki kulturalne z Mazowsza, Lubelszczyzny, Pomorza i Krakowa. Każdy z 32 partnerów akcji przygotował rabaty. Listę partnerów akcji oraz szczegóły oferowanych zniżek można znaleźć na stronie internetowej spółki KM oraz na stronie poświęconej akcji: www.dokultury.mazowieckie.com.pl.

