Nowe pociągi dla SKM

Na stołeczne tory wyjadą "Elfy" drugiej generacji. Dostarczy je bydgoska spółka PESA.

W siedzibie Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie, podpisano umowę na dostawę nowego taboru.

Do Warszawy, w ciągu 2 lat od podpisania umowy, trafi 13 pociągów - 8 pięcioczłonowych i 5 czteroczłonowych. Podstawowe zamówienie obejmuje także dostawę symulatora jazdy, przeszkolenie pracowników oraz wykonywanie niezbędnych przeglądów i napraw przez okres piętnastu lat. Natomiast do końca 2023 roku, stołeczny przewoźnik otrzyma pozostałe 8 pociągów – 7 pięcioczłonowych i 1 czteroczłonowy.

To największy zakup w historii Szybkiej Kolei Miejskiej. Wartość zamówienia podstawowego to 310 532 008 mln zł netto.

– Elfy II będą klimatyzowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zostaną wyposażone w monitoring, nowoczesny system informacji pasażerskiej, kasowniki, automaty biletowe, hotspoty Wi-Fi, ładowarki USB oraz defibrylatory AED – dodaje Krystyna Pękała, prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej.

Nowy tabor pozwoli na wydłużenie pociągów kursujących w godzinach szczytu oraz uruchomienie nowych połączeń po zakończeniu prac remontowych i modernizacyjnych w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego.

Elfy II trafią do nowoczesnego zaplecza dla taboru spółki na warszawskich Szczęśliwicach, którego modernizacja zakończyła się w ubiegłym roku. W ramach prac wyremontowano m.in. 400-metrową halę przeglądowo – naprawczą, wybudowano myjnię dla pociągów (wyposażoną w zamknięty system obiegu wody, w której można myć pojazdy przy temperaturze dochodzącej do minus 25 st C) oraz budynek socjalno – biurowy.

Koszt robót wyniósł 44,88 mln zł (netto).

Szybka Kolej Miejska uzyskała w tym roku dofinansowanie unijne do zakupu taboru i modernizacji zaplecza z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Priorytet V: „Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T", w wysokości 202 666 071,87 zł.

Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej przewożą ponad 23 mln pasażerów rocznie. Można nimi podróżować po Warszawie, dojechać do Lotniska Chopina i podwarszawskich miejscowości - Otwocka, Legionowa, Sulejówka Miłosny czy Pruszkowa. Spółka jako jeden z pierwszych przewoźników kolejowych w kraju uruchomiła system powiadamiania o utrudnieniach w ruchu i jako pierwsza w stolicy, umożliwiła pasażerom możliwość naładowania baterii telefonu, tabletu czy czytnika książek podczas podróży.

Od 2007 roku miasto zakupiło dla spółki 28 nowoczesnych pociągów za kwotę ponad 474 mln złotych: 15 z nich zakupiono (14WE – 2 szt., 27WE – 13 szt.), a kolejnych 13 wyleasingowano (19WE – 4 szt., 35 WE – 9 szt.).

Jak rozwinęła się SKM na przestrzeni ostatnich 12 lat? W 2006 była tylko jedna linia (obsługiwało ją 6 pociągów), a miejska kolej przewiozła zaledwie 3,6 mln pasażerów. Obecnie są 4 linie (28 pociągów), którymi w 2017 r. podróżowało aż 23 mln pasażerów.

zw.com.pl