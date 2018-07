Problemy na kolei

Do 1 września wprowadzona została całkowita przerwa w ruchu pociągów na odcinku Świder – Otwock.

autor: Marta Bogacz źródło: Fotorzepa Koleje Mazowieckie pod względem posiadanego taboru są najnowocześniejszym regionalnym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w kraju +zobacz więcej

Od strony Warszawy ruch pociągów prowadzony jest po obu torach do przystanku osobowego Świder, natomiast od strony Pilawy pociągi dojeżdżają do Otwocka. Na odcinku Świder – Otwock uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA).

- Bardzo Państwa przepraszamy za występujące utrudnienia, choć, jako przewoźnik, nie odpowiadamy za działanie infrastruktury torowej, to jednak również ponosimy konsekwencje problemów komunikacyjnych. Wierzę, że zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe stanie na wysokości zadania i wszelkie niedogodności, związane z dojazdem do pracy, domu, zostaną w najbliższym czasie zminimalizowane. Tak jak Państwo, oczekujemy na zakończenie modernizacji, bo jesteśmy przekonani, że po „nowych torach" będziemy jeździć szybciej i punktualniej. Modernizacja linii kolejowej nr 7 trwa. Proszę pamiętać, że na odcinku Lublin – Otwock zmodernizowanych zostanie 17 stacji, 355 km torów kolejowych i sieci trakcyjnej, a na 68 przejazdach kolejowo-drogowych zwiększy się poziom bezpieczeństwa. Zatem proszę Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość. Zwracam się także do Pracodawców o zrozumienie dla ewentualnych spóźnień do pracy, to nie Państwa pracownicy ponoszą za nie odpowiedzialność – mówi Dariusz Grajda, członek zarządu Kolei Mazowieckich.

