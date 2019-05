Słoneczny zawiezie nad morze

W tym roku pociąg "Słoneczny" ruszy na szlak Warszawa Zachodnia – Ustka już 20 czerwca. W ten sposób zainauguruje obchody 15-lecia Kolei Mazowieckich.

- „Słoneczny od 2005 r. cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród pasażerów. Tylko w ubiegłym roku wybrało go ponad 122 tysiące osób, co było rekordowym wynikiem w jego historii. Mamy nadzieję, że zbliżający się sezon wakacyjny zakończymy równie imponująco. Na pewno będzie to wyjątkowy „Słoneczny", bo jubileuszowy. Z tej okazji przygotowaliśmy dla pasażerów niespodzianki, m.in. pulę 500 biletów w specjalnej cenie 25 zł – mówi Robert Stępień, prezes zarządu, dyrektor generalny Kolei Mazowieckich.

- „Słoneczny" to dobra oferta na podróż nad morze, choćby ze względu na cenę biletu: 45 zł do Trójmiasta i 60 zł do Ustki. Połączenie będzie obsługiwane nowoczesnymi, klimatyzowanymi wagonami piętrowymi. Taniej zapłacą studenci i uczniowie, a także np. seniorzy. Uruchomieniu „Słonecznego" towarzyszy akcja „Słoneczny wysyp rabatowy" oraz „Koleją do Kultury" – mówi Dariusz Grajda, członek zarządu Kolei Mazowieckich.

W swój pierwszy w tym roku kurs "Słoneczny" ruszy 20 czerwca, a w ostatni - 1 września. Start „Słonecznego" ze stacji Warszawa Zachodnia zaplanowany jest na godz. 6.15. Do Gdańska „Słoneczny" dotrze o godz. 9.44 i pojedzie w dalszą podróż do Ustki, gdzie dotrze na godz. 12.08. Podróż „Słonecznym" z Warszawy Wschodniej do Gdańska trwa 3 godziny i 12 minut, a do Ustki niespełna 5 i pół godziny.

Z powrotem „Słoneczny" wyjedzie z Ustki o godz. 14.24, a z Gdańska o godz. 16.48. Do Warszawy Zachodniej dojedzie o godz. 20.14. Pociąg będzie kursować codziennie, a w podróż nim można za darmo zabrać czworonoga i rower. Będzie zestawiony z nowoczesnych, klimatyzowanych, wagonów piętrowych. Na pokładzie będzie dostępny catering. 1 września „Słoneczny" pojedzie inaczej ze względu na wrześniową korektę rozkładu jazdy.

Bilety w specjalnej cenie 25 zł, będą do nabycia w kasach biletowych na dworcach Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście p. I i Warszawa Gdańska od 1 czerwca, aż do wyczerpania puli 500 sztuk.

Regularne ceny za bilet na przejazd „Słonecznym" są nie mniej atrakcyjne - na trasie Warszawa Zachodnia - Ustka zapłacimy 60 zł, (studenci 29,40 zł). Do Trójmiasta bilet normalny kosztuje - 45 zł, a studencki 22,05 zł. Bilety można nabyć już od dziś, w kasach biletowych, przez Internet, w biletomatach i przez telefon komórkowy. Osoby podróżujące na trasie ze Słupska do Ustki mogą skorzystać ze specjalnej oferty w cenie 6 zł (uwzględniane są ulgi ustawowe).

Jak w ubiegłym roku podróżni, którzy zdecydują się na podróż nad morze „Słonecznym", kupując bilet na pociąg, w ramach akcji „Słoneczny wysyp rabatowy" otrzymają kartę rabatową, na podstawie której będą mogli skorzystać ze zniżek w wybranych obiektach na terenie Trójmiasta i Ustki. Kupując bilet na pociąg „Słoneczny", można skorzystać ze zniżek na spektakle, wystawy i inne wydarzenia kulturalne w ramach stałej akcji „Koleją do Kultury". Partnerami akcji są placówki kulturalne z Mazowsza, Lubelszczyzny, Pomorza i Krakowa.

zw.com.pl