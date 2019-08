Krótsze trasy pociągów SKM

Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej S1 z Otwocka dojadą tylko do do Powiśla, a S2 z Sulejówka tylko do przystanku Warszawa Wschodnia.

Od 24 sierpnia, do 31 sierpnia pociągi linii S1 będą kursowały na trasie skróconej: Warszawa Powiśle – Otwock, a S2 Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna. Duże zmiany będą także w kursowaniu pociągów Kolei Mazowieckich.

Powód? Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe będzie prowadziła prace na podmiejskiej linii średnicowej na odcinku Warszawa Śródmieście – Warszawa Powiśle. Dlatego zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.

Szybka Kolej Miejska Pociągi SKM linii S1 będą kursowały na trasie skróconej Warszawa Powiśle – Otwock. Wyjątek stanowią trzy poranne pociągi, które wyjadą z Warszawy Zachodniej (wyjazd o godz. 4.05, 4.35 i 4.47) i przez Warszawę Centralną dojadą do Otwocka oraz trzy pociągi wieczorne z Otwocka (wyjazd o godz. 22.46, 23.16 i 23.46) do Warszawy Zachodniej przez Warszawę Śródmieście.

Na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Powiśle pociągi linii S1 będą jeździły w obu kierunkach po torze nr 4, którym standardowo jadą pociągi w kierunku zachodnim. Na odcinku Warszawa Zachodnia – Pruszków zostanie uruchomiona linia S10. Pociągi SKM linii S2 będą jeździły pomiędzy Warszawą Wschodnią a Sulejówkiem Miłosną. Tylko dwa pierwsze pociągi w kierunku Sulejówka Miłosny wyjadą z Warszawy Zachodniej (wyjazd o godz. 3.50 i 4.43) i dojadą do Sulejówka przez Warszawę Centralną. W przeciwnym kierunku – z Sulejówka do Warszawy Zachodniej, przez Warszawę Śródmieście, pociągi wyjadą z Sulejówka o godz. 22.39 i 23.40.

Na odcinku Warszawa Śródmieście – Warszawa Lotnisko Chopina zostanie uruchomiona uzupełniająca linia S20.

Koleje Mazowieckie Pociągi Kolei Mazowieckich jadące w kierunku wschodnim, na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia, będą kursowały przez stację Warszawa Centralna z pominięciem stacji: Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion.

W kierunku zachodnim wybrane pociągi Kolei Mazowieckich pojadą przez stację Warszawa Śródmieście, ale torem, którym standardowo jadą pociągi w przeciwnym kierunku. Pozostałe pociągi zostaną odwołane na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia.

Pociągi lotniskowe, standardowo obsługujące trasę Modlin – Warszawa Lotnisko Chopina, będą kończyły kursy na stacji Warszawa Wschodnia.

Honorowanie biletów Bilety ZTM (wszystkich rodzajów w odpowiednich strefach) będą honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich w I i II strefie biletowej na odcinkach wybranych odcinkach, w pociągach ŁKA „Sprinter", uruchamianych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia.

Pasażerowie z biletami kartonikowymi ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, powinni je „skasować" przez napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu.

zw.com.pl