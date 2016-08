Tutaj będą korki

Światowida, ul. Grzybowa oraz Grzybowska, Ząbkowska, a także okolice Rotundy - w tych miejscach na pewno będą powstawały korki. Radzimy którędy je ominąć?

W kilku punktach stolicy prowadzone będą prace remontowe na ulicach. Przez miasto przejedzie też powstańcza masa krytyczna. Oto nasz poradnik jak ominąć korki.

Wieczorem z czwartku na sobotę rozpoczęła się przebudowa ul. Światowida. W czasie prac jej południowa jezdnia (w kierunku ul. Modlińskiej), zostanie zamknięta dla ruchu na odcinku Trakt Nadwiślański – Modlińska.

Linie autobusowe zostaną skierowane na trasy objazdowe. Swoje trasy zmienią linie: 152, 186, 211, 509, 516 i 518 oraz N03, N13 i N63. Jak pojadą? Linia 152 w kierunku Białołęki Dworskiej, od skrzyżowania Ćmielowska/Światowida: Światowida – Mehoffera – Modlińska – Klasyków i dalej swoją trasą; linie 186, 509 i N03 w kierunku Szczęśliwic, Gocławia i Ursynowa Płn., od skrzyżowania Światowida/Ćmielowska: Ćmielowska – Milenijna – Produkcyjna – Modlińska i dalej swoimi trasami; linia 211 w kierunku Bukowa, od skrzyżowania Myśliborska/Światowida: Myśliborska – Ćmielowska – Milenijna i dalej swoją trasą; linie 516 i N63: w kierunku Żerania FSO i Dw. Centralnego, od skrzyżowania Milenijna/Produkcyjna: Produkcyjna – Modlińska i dalej swoimi trasami; linie 518 i N13: w kierunku dw. Centralnego, od skrzyżowania Myśliborska/Światowida: Myśliborska – Ćmielowska – Milenijna – Produkcyjna – Modlińska i dalej swoimi trasami.

W piątek w godz. 18 - 22 ulicami przejedzie rowerowa Warszawska Masa Krytyczna. Rowerzyści wyruszą z pl. Zamkowego i przejadą następującymi ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Al. Jerozolimskie, pl. A. Zawiszy, Grójecka, Bitwy Warszawskiej 1920 r., Szczęśliwicka, K. Dickensa, Urbanistów, W. Korotyńskiego, Mołdawska, Racławicka, A.E. Odyńca, Puławska, Dolna, Belwederska, Al. Ujazdowskie, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście.

W weekend Zarząd Dróg Miejskich będzie frezował ul. Grzybową w Rembertowie na odcinku od ul. Instruktorów do al. Komandosów. W czasie prac zamknięte będą skrzyżowania z ulicami: M. Niedziałkowskiego i B. Gembarzewskiego, Zygmunta III, Działyńczyków i Fizylierów. Natomiast skrzyżowanie z ul. Instruktorów będzie wyłączone z ruchu tylko w połowie – możliwy będzie wyjazd na ul. Grzybową w kierunku ul. Wspólnej.

Objazd w kierunku Wesołej zostanie poprowadzony ulicami: Dowódców – Dokerów – Przedświt – Giermków – B. Gembarzewskiego – Płatnerska – Instruktorów. Objazd w przeciwnym kierunku będzie prowadził ulicami: Płatnerska – B. Gembarzewskiego – Dokerów – Przedświt.

Autobusy linii 115, 183, 514, N21 i N71 pojadą objazdem ul. Zygmunta III. Prace rozpoczną się w piątek o godz. 22.00 i potrwają do poniedziałku do godz. 4.00 rano.

Również w weekend wykonawca modernizacji torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II zamknie wschodni wlot na tę ulicę z ul. Grzybowskiej. Nie będzie możliwości wyjazdu z ul. Grzybowskiej (jadąc od strony pl. Grzybowskiego) na al. Jana Pawła II. Nie będzie można także wjechać z al. Jana Pawła II w ul. Grzybowską (w kierunku pl. Grzybowskiego).

Jadący ul. Grzybowską od strony ul. Żelaznej będą musieli rozjechać się w al. Jana Pawła II. Objazd w kierunku al. Jana Pawła II zostanie poprowadzony ulicami: pl. Grzybowski – Twarda – E. Plater – Świętokrzyska – Rondo ONZ. Objazd w przeciwnym kierunku będzie prowadził ulicami: al. Jana Pawła II – Rondo ONZ – Świętokrzyska – Marszałkowska.

Swoje trasy zmienią linie 102 i 105. Autobusy w kierunku pętli Młynów i Os. Górczewska pojadą przez pl. Grzybowski a następnie ul. Twardą i al. Jana Pawła II, natomiast w kierunku pętli PKP Olszynka Grochowska i Browarna będą kursowały al. Jana Pawła II, ul. Świętokrzyską, Emilii Plater, Twardą do pl. Grzybowskiego i ul. Królewskiej. Utrudnienia związane są z przebudową instalacji wodociągowej.

Przypomnijmy, że w sobotę i niedzielę dla ruchu pojazdów zamknięta zostanie ulica Ząbkowska - organizowany jest tam festiwal Otwarta Ząbkowska. Ruch drogowy zostanie tam zamknięty już o północy z piątku 29 na sobotę 30 lipca, ponownie samochody wrócą tu w nocy z niedzieli 31 lipca na poniedziałek 1 sierpnia.

Wyłączony z ruchu odcinek ul. Ząbkowskiej można ominąć jadąc ul. Brzeską i Białostocką do Targowej a także Brzeską lub Markowską do Kijowskiej i Targowej. Swoje trasy zmienią autobusy komunikacji miejskiej. Autobusy linii 138 do ul. Targowej pojadą ulicami Markowską i Kijowską; linii 156 - w kierunku Metra Młociny - z ul. Kijowskiej skręcą w Markowską a następnie w Ząbkowską, a w kierunku Dworca Wschodniego z Ząbkowskiej pojadą Markowską do Kijowskiej. Natomiast autobusy linii 170 oraz nocnych N16 i N66 - w kierunku Ronda Starzyńskiego i Dworca Centralnego - pojadą ulicą Markowską i Białostocką do Targowej, zaś w drugą stronę - dojadą Targową do Kijowskiej i skręcą w Markowską.

Natomiast w samym centrum, na wysokości Rotundy, wykonawca MPWiK będzie kontynuował w weekend prace związane z remontem magistrali wodociągowej. W sobotę i niedzielę obydwie jezdnie Al. Jerozolimskich na krótkim odcinku przed Rondem R. Dmowskiego będą zwężone o jeden pas.

