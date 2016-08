Korki spowodują czołgi

Remonty dróg, a także przygotowania do wielkiej wojskowej defilady sparaliżują ruch w centrum Warszawy.

Wykonawca remontu torowiska w al. Jana Pawła II wprowadzi kolejne zmiany w organizacji ruchu. Do końca przedłużonego weekendu zwężona będzie wschodnia (w kierunku Ronda Zgrupowania AK „Radosław") jezdnia tej arterii. Chodzi o odcinek pomiędzy ul. Twardą i ul. Grzybowską oraz w rejonie skrzyżowania z ul. Elektoralną.

Na pierwszym odcinku wykonawcy będą budowali przyłącza do sieci kanalizacyjnej, natomiast w rejonie skrzyżowania z ul. Elektoralną zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni wraz z podbudową. Jednocześnie otwarty zostanie wylot pl. Mirowskiego na al. Jana Pawła II i przywrócony zostanie wjazd i wyjazd z ul. Elektoralnej od strony ul. Żelaznej. W tym samym czasie zamknięty zostanie wylot ul. Elektoralnej od strony pl. Bankowego. Ulica na tym odcinku nie będzie przejezdna do 26 sierpnia. Objechać ją można jadąc ul. Grzybowską lub al. „Solidarności".

Poważne utrudnienia komunikacyjne związane będą z przygotowaniami do poniedziałkowej defilady wojskowej. W nocy z czwartku na piątek w Alejach Ujazdowskich odbędzie się próba. Zakaz parkowania zostanie wprowadzony na kilku okolicznych ulicach.

I tak od czwartku od północy do piątku, 12 sierpnia do godz. 24 wyłączone z parkowania są ulice: Nowy Świat na odcinku od Ronda gen. Ch. de Gaull'a do pl. Trzech Krzyży; Al. Ujazdowskie na odcinku od pl. Trzech Krzyży do ul. Bagatela; Belwederska na odcinku od ul. J. Gagarina do ul. Dolnej; Klonowa na odcinku od ul. Chocimskiej do ul. Spacerowej.

Od godz. 20 do piątku, 12 sierpnia do godz. 7 wyłączone z ruchu będą ulice: pl. Trzech Krzyży na odcinku od ul. Książęcej do Al. Ujazdowskich; Al. Ujazdowskie na odcinku od pl. Trzech Krzyży do ul. Bagatela; Belwederska na odcinku od ul. Klonowej do ul. Dolnej; Bagatela (w kierunku Al. Ujazdowskich); Klonowa (w kierunku Al. Ujazdowskich). Od godz. 21 do piątku, 12 sierpnia r. do godz. 9 wyłączona z ruchu będzie zachodnia jezdnia ul. Jana III Sobieskiego (w kierunku Wilanowa) na odcinku od ul. Dolnej do ul. L. Idzikowskiego.

W piątek 12 sierpnia od godz. 0.00 do 24 wyłączone z parkowania będą ulice: Myśliwiecka na odcinku od ul. Szwoleżerów do Kanału Piaseczyńskiego; J. Gagarina na odcinku od ul. Belwederskiej do ul. Czerniakowskiej; w godz. 1 – 7 wyłączona z ruchu będzie ul. J. Gagarina na odcinku od ul. Belwederskiej do ul. Sieleckiej; w godz. 2 – 4 wstrzymany zostanie ruch na skrzyżowaniach ulic: Belwederskiej, J. Gagarina i Spacerowej oraz Pięknej z Alejami Ujazdowskimi.

