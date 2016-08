Zamykają kluczowe rondo stolicy

W kilku miejscach budowlańcy zamykają drogi. Szykuje się frezowanie na rondzie Daszyńskiego, Stawki i gen. Andersa oraz w al. Niepodległości.

Drogowcy chcą wykorzystać przedłużony o jeden dzień weekend i zrobić remonty, na które potrzebują więcej czasu – wymienią nawierzchnię na rondzie I. Daszyńskiego i dwóch jezdniach długiego na ponad 500 m odcinka al. Niepodległości. Remont skrzyżowania ul. Stawki, gen. W. Andersa i Muranowskiej potrwa sześć dni.

Od piątku ok. godz. 22 do wtorku ok. godz. 4 rano wyłączone z ruchu będzie Rondo I. Daszyńskiego. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Srebrna – Twarda – Żelazna – Grzybowska lub Grzybowska – Karolkowa – Przyokopowa – Kolejowa – Towarowa.

Zalecane objazdy będą prowadziły ulicami: Al. Jerozolimskie – al. Jana Pawła II – al. „Solidarności" – Wolska – al. Prymasa Tysiąclecia. Poza nawierzchnią jezdni drogowcy wymienią nawierzchnię chodników i dróg dla rowerów w pasach dzielących pomiędzy jezdniami. Prace na rondzie już się rozpoczęły. To głównie roboty brukarskie – wymiana i regulacja krawężników wyspy dzielącej i jezdni prowadzących na rondo.

Zostaną wprowadzone zmiany w komunikacji. Od skrzyżowania ulic Kasprzaka/Karolkowa/Prosta autobusy linii 105 będą kursowały ul. Karolkową i Grzybowską, natomiast linii 109, N45, N95 - ul. Karolkową, Grzybowską, Żelazną i Prostą. Autobusy linii 155, 178 w kierunku pętli Rondo Daszyńskiego pojadą ul. Karolkową do przystanku Karolkowa 51, natomiast w kierunku pętli Koło i PKP Ursus będą kursowały ul. Karolkową, Siedmiogrodzką, Skierniewicką i Kasprzaka. Swoją trasę – w kierunku pętli Dw. Centralny - zmienią także autobusy linii nocnej N91, które od skrzyżowania ul. Towarowa/Grzybowska będą jeździły ul. Grzybowską, Żelazną, Złotą i al. Jana Pawła II.

Od piątku do wtorku zamknięta dla ruchu będzie al. Niepodległości na odcinku od ul. S. Goszczyńskiego do ul. Wiktorskiej. Wyłączone z ruchu będą obydwie jezdnie al. Niepodległości, a także skrzyżowania z ulicami: Wiktorską, Racławicką, A.E. Odyńca i S. Goszczyńskiego. Utrzymany będzie dojazd do posesji przylegających do al. Niepodległości. Przejścia dla pieszych będą zamykane naprzemiennie. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: A.J. Madalińskiego – Puławska – J.P. Woronicza; A.J. Madalińskiego – Wołoska – J.P. Woronicza.

Przypomnijmy też, że w sobotę i niedzielę, 13 i 14 sierpnia, z powodu festiwalu zostanie zamknięta ul. Ząbkowska. Ruch drogowy zostanie tu zamknięty o północy z piątku 12 na sobotę 13 sierpnia, ponownie samochody wrócą tu w nocy z niedzieli 14 sierpnia na poniedziałek 15 sierpnia.

Wyłączony z ruchu odcinek ul. Ząbkowskiej można ominąć jadąc ul. Brzeską i Białostocką do Targowej a także Brzeską lub Markowską do Kijowskiej i Targowej. Taka organizacja ruchu będzie wprowadzana w sierpniu także w weekendy 20-21, 27-28.

Swoje trasy zmienią autobusy komunikacji miejskiej. Autobusy linii 138 do ul. Targowej pojadą ulicami Markowską i Kijowską; linii 156 - w kierunku Metra Młociny - z ul. Kijowskiej skręcą w Markowską a następnie w Ząbkowską, a w kierunku Dworca Wschodniego z Ząbkowskiej pojadą Markowską do Kijowskiej. Natomiast autobusy linii 170 oraz nocnych N16 i N66 - w kierunku Ronda Starzyńskiego i Dworca Centralnego - pojadą ulicą Markowską i Białostocką do Targowej, zaś w drugą stronę - dojadą Targową do Kijowskiej i skręcą w Markowską.

Od wtorku ok. godz. 4 do poniedziałku 22 sierpnia ok. godz. 4 rano zamknięta dla ruchu ul. Stawki na odcinku od ul. J. Lewartowskiego do ul. Bonifraterskiej, a także gen. W. Andersa od A. Dawidowskiego do ul. Stawki.

Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: J. Lewartowskiego – M. Anielewicza – Świętojerska – Bonifraterska – Międzyparkowa; Z. Słomińskiego – Międzyparkowa – Bonifraterska – Świętojerska – M. Anielewicza – al. Jana Pawła II; Nowolipki – al. Jana Pawła II – Rondo Zgrupowania AK „Radosław" – Z. Słomińskiego.

Jadący z Żoliborza ul. A. Mickiewicza będą musieli zjechać z wiaduktu na ul. Z. Słomińskiego i dojechać do ul. Międzyparkowej lub pojechać al. Wojska Polskiego i dalej al. Jana Pawła II.

Autobusy linii 116, 518 i N44 od skrzyżowania ulic Bonifraterska/Muranowska/Konwiktorska będą kursowały ul. Konwiktorską, Zakroczymską, Krajewskiego, Zajączka i Mickiewicza. Swoją trasę zmienią także autobusy linii 157, które od pl. Inwalidów pojadą al. Wojska Polskiego, al. Jana Pawła II i ul. Stawki.

