Dwa lata korków

Do 2018 r. potrwa przebudowie ulic Marsa - Żołnierskiej na odcinku od ulicy Naddnieprzańskiej do granicy miasta.

Inwestycja polega na poszerzeniu istniejących jezdni, rozbiórce starych i budowa nowych wiaduktów drogowych, budowie ekranów akustycznych.

Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmuje ul. Marsa od ul. Naddnieprzańskiej do ul. Żołnierskiej, a drugi ul. Marsa i ul. Żołnierska od ul. Naddnieprzańskiej do granic miasta. Realizacja drugiego etapu inwestycji która trwa teraz, potrwa do 2018 r.

Przebudowa obejmuje modernizację 4,8 km drogi w ciągu Marsa i Żołnierskiej.

W ramach inwestycji powstaną: dwa wiadukty nad torami linii kolejowej Warszawa- Dorohusk, prawie 600-metrowa estakada prowadząca ruch w stronę granicy miasta nad skrzyżowaniami ul. Marsa z ulicami Chełmżyńską i Okularową oraz Żołnierską i Rekrucką, kładka dla pieszych i rowerzystów ( z dwiema pochylniami) nad ul. Żołnierską, łącząca tereny leśne z osiedlem Wygoda, dwa wiadukty wzdłuż Żołnierskiej nad torami Warszawa- Terespol, dwa wiadukty na węźle z ul. Strażacką, drugą jezdnię ul. Żołnierskiej od ul. Strażackiej do granicy miasta, dwa wiadukty nad skrzyżowaniem z ul. Czwartaków, a także ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 4 m wzdłuż wschodniej jezdni ul. Żołnierskiej.

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji projektu to 216 mln zł (z z czego dofinansowanie unijne wynosi 85 proc.).

zyciewarszawy.pl