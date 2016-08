Wiemy gdzie mogą być korki

W weekend drogowcy będą remontowali m.in. al. Niepodległości i ul. Strażacką. Ale nie tylko.

Zarząd Dróg Miejskich zaplanował wymianę nawierzchni na dwóch ulicach – Strażackiej i al. Niepodległości. Terminy robót są te same – początek w piątek 19 sierpnia ok. godz. 22, zakończenie prac w poniedziałek ok. 4.

Ulica Strażacka będzie zamknięta dla ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmżyńską (ok. 200 m od skrzyżowania) do węzła z ul. Żołnierską oraz od węzła do ul. Zesłańców Polskich (fragment pomiędzy tymi odcinkami zostanie przebudowany w ramach trwającej przebudowy ul. Żołnierskiej). Objazd prowadzi ulicami: Chełmżyńska – Marsa – al. gen. A. Chruściela „Montera".

Aleja Niepodległości zostanie zamknięta od ul. S. Goszczyńskiego do ul. J.P. Woronicza. Wyłączone z ruchu będą obydwie jezdnie al. Niepodległości, a także skrzyżowania z ulicami: S. Goszczyńskiego, J. Malczewskiego, T. Lenartowicza i A. Naruszewicza. Utrzymany będzie dojazd do posesji przylegających do al. Niepodległości. Przejścia dla pieszych będą zamykane naprzemiennie. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: A.J. Madalińskiego – Puławska – J.P. Woronicza; A.J. Madalińskiego lub A.E. Odyńca – Wołoska – J.P. Woronicza.

Tramwaje Warszawskie kontynuują budowę trasy tramwajowej na Tarchominie. W nocy z niedzieli na poniedziałek (21 na 22 sierpnia) wyłączone z ruchu zostaną skrzyżowania ul. Światowida z ulicami M.R. Štefánika i Strumykową, a przywrócone do ruchu skrzyżowanie z ul. H. Ordonówny. Możliwy będzie również wyjazd z ul. Książkowej. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: H. Ordonówny – Strumykowa – J. Mehoffera lub Odkryta – Dzierzgońska – Światowida. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do początku września.

Będą zmiany w komunikacji miejskiej. W sobotę 20 sierpnia i niedzielę 4 września kursowanie linii 2 zostanie zawieszone. Od 21 sierpnia do 3 września dla linii 2 będzie obowiązywała trasa skrócona – tramwaje będą kończyły jazdę na tymczasowym przystanku Mehoffera, zlokalizowanym na ul. Światowida na wysokości Białołęckiego Ośrodka Sportu. Tramwaje linii 17, od 20 sierpnia do 4 września, będą kursowały na trasie zmienionej – z ulicy Marymonckiej skręcą w Zgrupowania AK „Kampinos" i dojadą do pętli Metro Młociny.

Dla autobusów linii E-8, 101, 126, 186, 211, 509, 516, 518, N01, N03, N13 i N63 zostaną wprowadzone trasy objazdowe. Trasa tramwajowa na Tarchominie wydłuży się o 1,5 km - do ul. Strumykowej na Nowodworach.

Torowisko pomiędzy przystankami i skrzyżowaniami będzie zbudowane w konstrukcji bezpodsypkowej z nawierzchnią trawiastą (z użytkowanym już odcinkiem będzie najdłuższe zielone torowisko w Warszawie – ok. 2,5 km). Ulica Światowida zostanie przebudowana na skrzyżowaniach, zmieni się także sieć chodników i dróg rowerowych. Powstaną cztery perony przystankowe na skrzyżowaniach ulic Światowida z H. Ordonówny i M.R. Štefánika. Wykonawca wykona sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach, przebuduje sieci infrastruktury podziemnej, przeprowadzi prace związane z odwodnieniem jezdni i torowiska. Wszystkie prace zakończą się wiosną przyszłego roku.

W sobotę i niedzielę (20 i 21 sierpnia) w rejonie Ronda R. Dmowskiego zwężona będzie jezdnia Al. Jerozolimskich prowadząca w kierunku pl. A. Zawiszy. Wodociągowcy będą remontowali magistralę wodociągową, która w tym miejscu jest w poprzek jezdni Alej. Na wysokości Rotundy wyłączą z ruchu dwa środkowe pasy ruchu jezdni w kierunku Dworca Centralnego. Kierowcy będą mogli poruszać się pozostałą częścią jezdni.

Przez kilka miesięcy zamknięty będzie przejazd kolejowy na ul. Karczunkowskiej. Kolejarze w tym miejscu budują wiadukt nad torami linii radomskiej. W pierwszym etapie prac, który potrwa od soboty 20 sierpnia ok. godz. 20 do 24 grudnia przejazd zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu. Potem kolejarze zaplanowali otworzenie przejazdu i jezdni tymczasowej omijającej plac budowy.

Wszystkie prace budowlane w tym miejscu zakończą się w wakacje 2017 r. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Puławska – Baletowa (zostanie uruchomiona możliwość skrętu z ul. Puławskiej z Baletową) – S. Starzyńskiego. Trasa linii autobusowych 209, L39 i N83 (jadących w kierunku PKP Jeziorki) zostanie skrócona do tymczasowej pętli autobusowej w rejonie ul. Nawłockiej. Autobusy linii 715 pojadą ul. Baletową, zawieszona zostanie linia 809. Uruchomiona zostanie linia autobusowa 737 kursująca na trasie: Ursynów Płd. – Antoninów: cm. Południowy – brama płd.

zyciewarszawy.pl